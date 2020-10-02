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Gazi Üniversitesi ders kayıt nasıl yapılır?

Gazi Üniversitesi ders kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ilk yapması gereken Gazi ÜniversitesiÖğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sistemine giriş yapmak olmalıdır. Gazi Üniversitesi öğrenci bilgi sistemine giriş için tıklayınız.

Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi‘ne giriş yaptıktan sonra öğrenci kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapınız.

Gazi Üniversitesi ders seçimi yapabilmek için bilgilerinizin güncel olmasına dikkat ediniz. Bilgileriniz güncel değilse ders seçimini yapamazsınız. Gazi Üniversitesi OBS’ye giriş yaptıktan sonra sol kısımda bulunan menülerden Bilgileriniz kısmından bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gazi Üniversitesi ders seçimi yapmak için Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerindeyken sol menüde bulunan Ders Kayıt sekmesini tıklayın. Buradan ders seçimini yapacaksınız.

Gazi Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır?

Gazi Üniversitesi ders seçimi yapmak için bazı semboller söz konusudur. Örneğin Gazi Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi 1. dönem ders seçiminde bulunmak için zorunlu derslerin yanında (Z) harfi bulunur. (S) seçmeli dersi ifade eder. Gazi Üniversitesi ders seçimi yapılırken öğrenci ders alma ve onay kısmı yer almakta. Ders seçimini tamamlamak için Onay Verme işlemini gerçekleştirmeyi unutulmaması gerekir. Son kayıt tarihine kadar Onay Vermeden dilediğiniz kadar ders alma-seçme veya ders bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi öğrencileri ders kayıtlarının tamamlanmasından önce ders alma işlemini tamamlayarak mutlaka ONAY VERME İŞLEMİ’ni seçmek durumundadır. Onay vermeyen öğrencilerin ders kayıtıları geçersiz sayılacağından kayıtları da sistemden silinecektir.