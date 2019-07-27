Gazi Köşkü’nde onarım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın en önemli turizm cazibe merkezlerinden ve sembol yapılarından biri olan Gazi Köşkü’nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır’ın en önemli turizm cazibe merkezlerinden ve sembol yapılarından biri olan Gazi Köşkü, bakım-onarım gerekçesiyle ziyaretçilere kapatılması sonrası yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Atatürk’e hediye edilmişti

Yapılan çalışamaların ardından ziyaretçilere açılacak olacak olan Gazi Köşkü’nün, asıl adı Samanoğlu Köşkü’dür. Mardin kapısının dışında Dicle Köprüsü’nün batı yamacında bulunan Gazi Köşkü 15. yüzyıldan kalma yapı, Akkoyunlu Devleti eseri olarak bilinir. I. Dünya Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Diyarbakır’da Kolordu Komutanı iken karargah olarak kullandığı köşk, 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e armağan edilmişti.

Sur olayları tahribatı artırdı

Sur ilçesinde yaşanan hendek ve terör olayları sırasında 1 yıl boyunca kapalı olan, 10 Ağustos 2016 tarihinde de, köşke çok yakın bir noktada, terör örgütü üyeleri tarafından yol kenarına park edilmiş bomba yüklü aracın Çevik Kuvvet Polisi’ne ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu medyana gelen şiddetli patlamada köşkün dış ve iç sıvaları dökülmüş, camları kırılmış, ahşap kapı ve pencere kasaları da tahrip olup yerinden fırlamıştı.