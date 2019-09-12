0553 313 94 23

Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu

Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Gazi Akbıyık cinayetinde gelişme yaşandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
Gazi Akbıyık davasında karar çıktı, Müge Anlı duyurdu

Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Gazi Akbıyık cinayetinde gelişme yaşandı. Canlı yayında, annesini korumak için babasını öldürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki A.A için tahliye kararı çıktı. Anne K.A. ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Müge Anlı’nın programında Türkiye’nin öğrendiği Gazi Akbıyık’ın ölümüyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Afyonkarahisar’da kaybolduktan kızı tarafından öldürdüğü ortaya çıkan Akbıyık ile ilgili karar duruşması Bolvadin Adliyesi’nde görüldü.


Kararı canlı yayında açıkladı


Davayı takip eden Müge Anlı, çıkan kararı canlı yayında açıkladı. Anlı, Gazi Akbıyık’ın “Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım” diyen 17 yaşındaki kızı A.A.’nın tahliye edildiğini, anne K.A. ise “kasten adam öldürmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini duyurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Ulusal Meclis Başkanına yolsuzluk soruşturması
    1. Fransa Ulusal Meclis Başkanına..
    2. Taş medreseliler ‘12 Eylül Darbesi’nde..
    3. İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık..
    4. Johnson'ın Kraliçe'ye yalan söylediği..
    5. Diyarbakırlı ailelere Çorumlu..
    6. Edirne'de Tarihi köprünün ayaklarında..
    7. Yaşlı kadına gaspçı şoku
    8. Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam..
    9. Galatasaray'ın yeni su sponsoru Aroma
    10. Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    11. Safranbolu Belediyesi çalışmalarını..
    12. Kartal’ın ilk Satranç Akademisi..
    13. Kırıkkale'de yangın
    14. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    15. Eylem yapan ailelerle HDP’liler..
    16. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    17. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    18. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    19. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    20. İtirafçı olan askeri lise öğrencisine..
    21. ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri..
    22. Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
    23. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    24. U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday..
    25. Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
    26. Memur-Sen Genel Başkanı Ali..
    27. ANALİZ - Brexit çıkmazının yeni..
    28. ''Otogarın yeni bir otogara taşınması..
    29. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda..
    30. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı