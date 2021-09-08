Gazetemiz yazarı Yaşar Baş, Mart ayında uyarmıştı! 'Bu takımla bir şey olmaz'

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A Milli Futbol takımız, dün akşam deplasmanda Hollanda karşısında 6-1 mağlup olarak grup birinciliğinden üçüncülüğe geriledi. Farklı mağlubiyetten sonra kamuoyu, teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımımızı iyi yönetemediğini anlayarak "istifa" çağrısı yaptı.

Gazetemiz yazarı Yaşar Baş, Mart ayında uyarmıştı

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, herkesin Şenol Güneş'i göklere çıkarttığı Mart ayındaki 4-2'lik Hollanda galibiyetinden sonra, gerçekleri görerek Yeni Akit gazetesindeki köşesinden uyarılar yapmıştı.

Galibiyeti böyle yorumlamıştı: Skor hiç kimseyi yanıltmasın

"Dün Hollanda karşısında alınan dört gollü tarihi galibiyete rağmen akıcı ve beklentiyi artıran bir oyun görmedik." diyen Baş, "Skor hiç kimseyi yanıltmasın. Biraz Hollanda’nın ne yaptığını bilmeyen oyun şekli ve biraz da şans bizi tarihi bir galibiyete götürdü." demişti.

Yaşar Baş, "Türkiye bu gruptan çıkar mı?" sorusuna, şöyle cevap vermişti: "İlk maçlara bakınca grup lideri olarak çıkacağı gibi bir görüntü oluşuyor. Türkiye’nin gruptan çıkması ayrı bir şey, gruptan çıkacak bir oyun oynanması ayrı bir şey. Rakiplerinizin yetersizliği ile gruptan çıkarsanız, ilerisi için hiçbir beklentiye işaret etmez bu durum."

Şenol Güneş'in yanlışlarına dikkat çekmişti

A Milli Futbol Takımımızın güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Yaşar Baş, Şenol Güneşin kötü yönetimine şöyle dikkat çekmişti:

"Türk milli takımı tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Ama Şenol Güneş bu kadroyu kapasitesi ile uyumlu kullanamıyor. Bazı takıntıları var. Yusuf Yazıcı gibi, Kenan Karaman gibi, Umut Meraş gibi, Ozan Tufan gibi.

Bu takıntılar nedeniyle Kaan Ayhan, Cengiz Ünder, Taylan Antalyalı kenarda oturuyor. Rıdvan Yılmaz ve Cemali Sertel gibi gelecek vaat eden iki sol bek kadroda hiç yok.

Oyuncularımızın kariyerine bakınca, önümüzdeki turnuvaların en iddialı takımlarından biri olmamız gerekiyor, ama biz iteleye kakalaya ilerliyoruz ve Avrupa Uluslar Liginde en alt kategoriye düştük.

Böyle olunca da bir türlü gereken özgüvene sahip olamıyoruz."