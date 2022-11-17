Gazetecinin kişisel verilerini paylaşan CHP’li başkana 5 ay hapis cezası
Kirli ittifaklar sonucu CHP’li yöneticilerin eline geçen belediyelerde skandallar eksik olmazken, bir rezalet haberi de Çorlu’dan geldi.
HABER MERKEZİ
Yerel basında hakkında ‘yolsuzluk’ ve ‘sahte evrakla devletin dolandırılmasına göz yummak’ şeklinde haberleri yayınlanan CHP’li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un, ilçede görev yapan gazetecilerin kişisel verilerini yasaya aykırı şekilde ele geçirip internette paylaştığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Sarıkurt’un, kendisi hakkında eleştirel haber yapan Çorlu’da 20 yıldır gazetecilik yapan Trakya Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdurrahim Yıldırım’a itibar suikastı yapmak için ‘Adli sicil belgesini’ paylaşmaktan yargılandığı Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen, 2022/528 dosya numaralı dava kapsamında 5 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.