  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazetecinin kişisel verilerini paylaşan CHP’li başkana 5 ay hapis cezası
Gündem

Gazetecinin kişisel verilerini paylaşan CHP’li başkana 5 ay hapis cezası

Kirli ittifaklar sonucu CHP’li yöneticilerin eline geçen belediyelerde skandallar eksik olmazken, bir rezalet haberi de Çorlu’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 09:58:00 -
Gazetecinin kişisel verilerini paylaşan CHP’li başkana 5 ay hapis cezası

HABER MERKEZİ

Yerel basında hakkında ‘yolsuzluk’ ve ‘sahte evrakla devletin dolandırılmasına göz yummak’ şeklinde haberleri yayınlanan CHP’li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un, ilçede görev yapan gazetecilerin kişisel verilerini yasaya aykırı şekilde ele geçirip internette paylaştığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Sarıkurt’un, kendisi hakkında eleştirel haber yapan Çorlu’da 20 yıldır gazetecilik yapan Trakya Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdurrahim Yıldırım’a itibar suikastı yapmak için ‘Adli sicil belgesini’ paylaşmaktan yargılandığı Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen, 2022/528 dosya numaralı dava kapsamında 5 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23