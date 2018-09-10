Gazetecilik yaptı 8 ay hapis yattı

Hakkı Bilir İstanbul Tek suçu gazetecilik yapmak olan Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna tahliye oldu. Bor eski Kaymakamı Muammer Balcı’nın kendi rızasıyla çekilmiş gayrı ahlaki fotoğraflarını gazetemize gönderdiği için 2 yıl 6 ay gibi skandal bir ceza ile karşı karşıya kalan Suna, 8 aydır yattığı Niğde cezaevinden dün çıktı. Alnını akıyla girdiği cezaevinden şerefiyle çıktığını belirten Suna, “Kimseye kırgın ya da kızgın değilim. Devletime milletime ihanet etmedim. Tek suçum gazetecilik yapmaktı” ifadelerini kullandı.

KIRGIN YA DA KIZGIN DEĞİLİM

Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna nihayet tahliye oldu. Cezaevi çıkışında gazetemize açıklamalarda bulunan Suna, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını belirtti. Tek suçunun gazetecilik yapmak olduğunu kaydeden Suna, “Ben alnımın akıyla girdim. Şerefimle de çıktım. Devletime bir ihanet içerisinde olmadım. Milletime bir hainlik yapmadım. Yapmam da mümkün değildir. Ben 8 ay boyunca yattım. Suçum yoktu. Takdiri ilahi böyleymiş. Gazetecilik yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Vatanımı her şeyden aziz bildim. Buna rağmen ceza aldım. Yine de tevekkülle karşılıyorum. Çok şükür ihanetten ceza yatmadım” ifadelerini kullandı.

YILMADIK YIKILMADIK

Bu süreçte Akit’in kendisini hiç yalnız bırakmadığını da kaydeden Suna, “Gazetem hep yanımda oldu. Akit kurulduğu günden bugüne hakikatten yana tavır aldı. Bu çizgisini hiç bozmadı” şeklinde konuştu. Akit’in hiçbir zaman yılmayacağını da belirten Suna, “Gazetemize silahlarla saldırdılar. Maddi tazminat talepleriyle yıldırmaya çalıştılar. Yılmadık, yıkılmadık. Bu günlere geldik. Yine milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tahliye sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Suna, “Alnımın akıyla girdim şerefimle çıktım. Tek suçum gazetecilik yapmaktı. Buna rağmen kimseye kırgın ya da kızgın değilim” dedi.