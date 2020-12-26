Gazetecilik bizim küfür senin işin!

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Akit Medya Grubu’nu hedef almasına yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Muhabirimizin büyük bir nezaket çerçevesinde yönelttiği sorulara cevap vermek yerine hakaret dilini seçen ve aleni bir çarpıtmaya imza atan İmamoğlu’nun, grubumuza yönelik mesnetsiz iftiralarla saldırmasına karşı medya dernekleri ve gazetecilerden Yeni Akit’e destek açıklamaları gecikmedi...

Basın özgürlüğünden nasipleri yok

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “İfade özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayanların, kendileri gibi düşünmeyen ve yazmayanlara karşı aynı kanaati taşımadıklarını biliyoruz. İmamoğlu’nun Akit’e yaptığı da bunun göstergesidir” ifadelerini kullandı. CHP zihniyetinin basın özgürlüğünden nasibinin olmadığını kaydeden Kızıltaş, “CHP’nin basın özgürlüğünden anladığı sadece kendi yandaşlarına sahip çıkılmasıdır. Kendi medya gruplarına gösterdikleri hoşgörünün Akit’e gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Onlar sadece kendileri gibi düşünen, yazan ve konuşanlara karşı basın özgürlüğünü savunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Mağdur edebiyatında rant devşiriyor

Gazeteci Cengiz Alçayır da “Makama güç katmak yerine, gücünü makamdan almaya çalışan ve ‘16 milyonun yöneticisiyim’ diyen İBB Başkanı bir başkasının üslubuna bakmak yerine kendi ağzını temizlemeli. Devletin valisine ‘İt’ diyor, seçilmiş meclis üyesine hitaben ağza alınmayacak bir şekilde hakaretlerde bulunuyor. Ben Akit’in attığı o başlığa ödül verilmesi taraftarıyım. Muhatap bu kadar rahatsız olduysa mesaj yerine gitmiş demektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun mağduriyet peşinde koştuğunu vurgulayan Alçayır, şöyle devam etti: “İBB Başkanı orada suni bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor. Halkı kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu belediye başkanı bu zamana kadarki ağzı en bozuk belediye başkanıdır. Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken, şu anda da danışmanlığını yapan Murat Ongun tarafından topyekûn ahaliye hakaret edilmişti. Hiçbir tepki göstermemişti.”

Mehmet Metiner’den tepki Tweet’i

AK Parti Eski Milletvekili ve Gazeteci Yazar Mehmet Metiner de Twitter hesabından İBB Başkanı İmamoğlu’nun tavrına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Ekrem İmamoğlu kendisine soru soran Akit gazetesi muhabirinden rahatsızlık duymuş. Duyabilir, eyvallah. Lakin Akit gazetesine sarf ettiği laflar edep sınırlarını aşıyor. Kınıyorum. ‘Herkesi kucaklayacağım’ diyen biri sözünün eri olmalı. Yandaş basın istiyor hazret!”