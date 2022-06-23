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Medya Gazeteciliğin yüz karası! Altı kaval üstü Şişhane
Medya

Gazeteciliğin yüz karası! Altı kaval üstü Şişhane

Hükümet düşmanı Cumhuriyet gazetesi, Marmaris yangınını ele aldığı haberde kendi yalanını kendisi çürüttü. Gazete 'Uçakları gören var mı?' başlıklı haberin içinde 14 uçakla yangına müdahale edildiğini belirterek kendini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:08:00 -
Gazeteciliğin yüz karası! Altı kaval üstü Şişhane

AK Parti hükümetini karalamak için her türlü yola başvuran solcu Cumhuriyet gazetesi, günlerdir yanan Marmaris yangınında da boş geçmedi. Hükümeti suçlamak amacıyla bir haber yapan gazete, bu kez kendi ipliğini pazara çıkardı.

Uçakları gören var mı?

Gazete Marmaris yangını ele aldığı haberde yanan ormanın görüntüsünü koyarak başlığa 'Uçakları gören var mı?' cümlesini çekti. Bu cümle ile okuyucularına, 'Hükümet yangına uçaklarla müdahale etmiyor' algısını vermeye çalışan gazete, haberin içindeyse kendini yalanlayarak kendi haberini çürüttü.

14 uçakla müdahale

Cumhuriyet gazetesinin uçaklarla müdahale edilmiyor algısı verdiği olayda günledir uçaklar ve helikopterler aralıksız yangınla mücadele ediyor. Bunu gizleyemeyen gazete de bu detaya haberin içinde yer verdi. Cumhuriyet gazetesi 'Uçakları gören var mı?' başlıklı haberinin içinde yangına 14 uçakla müdahale edildiğini yazdı. Gazete bu başlık ve haberin içeriğiyle kendi yalan üreterek kendi yalanını çürütmüş oldu.

10
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Yorumlar

thunder

Degismez bunlar inkar , yalan , iftira , taciz , tecavuz , rusvet , gasp ne ararsan musluman ulkesinde azgin azinlik ne dini var ne kulturu var ne saygisi var nede sevgisi var,,degismez bu seytani firavun yavrulari binanaleyh bunlar icin soylenecek tek sey KATRANI KAYNATSAN OLMAZ SEKER CINSINI <<@#$%^*&^%%>> CINSINE CEKER ...

Bu uçaklarda nerde diyen

Siz sabah akşam iciyormusunuz sahii siz ne içiyorsunuz kafada bozukluk var belli iki gündür yunan mi misalle ediyor yangına nasıl insansiniz siz yahu
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