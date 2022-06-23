Gazeteciliğin yüz karası! Altı kaval üstü Şişhane

AK Parti hükümetini karalamak için her türlü yola başvuran solcu Cumhuriyet gazetesi, günlerdir yanan Marmaris yangınında da boş geçmedi. Hükümeti suçlamak amacıyla bir haber yapan gazete, bu kez kendi ipliğini pazara çıkardı.

Uçakları gören var mı?

Gazete Marmaris yangını ele aldığı haberde yanan ormanın görüntüsünü koyarak başlığa 'Uçakları gören var mı?' cümlesini çekti. Bu cümle ile okuyucularına, 'Hükümet yangına uçaklarla müdahale etmiyor' algısını vermeye çalışan gazete, haberin içindeyse kendini yalanlayarak kendi haberini çürüttü.

14 uçakla müdahale

Cumhuriyet gazetesinin uçaklarla müdahale edilmiyor algısı verdiği olayda günledir uçaklar ve helikopterler aralıksız yangınla mücadele ediyor. Bunu gizleyemeyen gazete de bu detaya haberin içinde yer verdi. Cumhuriyet gazetesi 'Uçakları gören var mı?' başlıklı haberinin içinde yangına 14 uçakla müdahale edildiğini yazdı. Gazete bu başlık ve haberin içeriğiyle kendi yalan üreterek kendi yalanını çürütmüş oldu.