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Etkinlikler Gazeteciler iftarda depremzedeleri unutmadı
Etkinlikler

Gazeteciler iftarda depremzedeleri unutmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:38:00 -
Gazeteciler iftarda depremzedeleri unutmadı

İletişim Platformu'nun geleneksel iftar programında basın mensupları, akademisyenler, iletişim fakültesi öğrencileri ve platform üyeleri bir araya geldi. Toplanan 4 bin kişilik iftar yemeği depremzedeler için bağışlandı.

Medya camiasının önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları'ndan biri olan İletişim Platformu geleneksel iftar programını Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İftar programına çok sayıda basın mensubu, akademisyen, iletişim fakültesi öğrencileri ve platform üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı selamlama konuşması yaptı.

Depremzedeler unutulmadı

400'ü aşkın davetlinin yer aldığı program, İstanbul medya camiasının buluşmasına ve kaynaşmasına sahne oldu. Programda ayrıca anlamlı bir kampanyaya da imza atıldı. Deprem bölgesine yardım amacıyla düzenlenen iftar bağışı kampanyası için destek toplandı. Ramazan'ın ilk günlerinde de benzer bir kampanya organize eden İletişim Platformu, böylece toplamda yaklaşık depremzedeler için İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile 4 bin kişilik iftar yemek bağışı gerçekleştirdi.

İftar sonrası gerçekleştirilen muhabbetinin ardından program sona erdi.
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