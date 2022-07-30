Gazeteciler cefada Naylon Nazmi sefada

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Naylon gazetesiyle Basın İlan Kurumu’nu dolandırıp Haçlı Batı’dan fon üstüne fon alan, basın sektörüne nefes aldıracak yeni basın kanununa karşı yaygara koparan Ankara Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Nazmi Bilgin gazetecilerin baskı altında olduğu yalanını dillendirirken AGC üzerinden turistik beldelerde milyonluk tatil yerleri satın aldığı, kıymetli arazilerin tapusunu sahiplendiği, SİT arazilerini ranta açtığı, göl manzaralı ve havuzlu tesislerle gününü gün ettiği, eşinin tatil paralarını cemiyete ödettiği ortaya çıktı.

Lüks içinde yaşıyor

30 yıldır Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yürüten ve bu makamı kimseye vermeyen Nazmi Bilgin, gazetecilerin zor günler yaşadığı iddiasıyla sürekli gündeme geliyor. Son olarak İyi Parti’nin Meclis Grubu’nda Meral Akşener tarafından kürsüye çıkarılan Nazmi Bilgin, TBMM gündemine getirilen yeni basın kanununu sert sözlerle eleştirmişti.

Türkiye’ye hasım politikalar üreten Avrupa ülkelerinden fon alan Nazmi Bilgin’in sahibi olduğu 24 Saat gazetesinin naylon bir gazete olduğu, bünyesinde istihdam edildiğini bildirdiği fikir işçilerinin gerçekte bu kurumda çalışmadığı, tutulması gereken defterleri tutmadığı, sadece 250 adet ve 8 sayfa basılan gazetenin mevzuata aykırı şekilde saat 17.00’den önce baskıya girdiği de ortaya çıkmıştı.

Cemiyet Gazetesi ile haksız para

Naylon gazete ile Basın İlan Kurumu’ndan haksız yere ilan desteği alan Bilgin’in yine bu gazete üzerinden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan mali destek aldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı.

Nazmi Bilgin’in istismar ettiği Anadolu’daki yerel gazeteciler BİK’ten aldığı ilanlarla zar zor geçinirken, haksız aldığı resmi ilanlarla gerçek gazetecilerin hakkını yiyen, Batı’dan fon alabilmek için bölücülere ve sapkınlara destek verenNazmi Bilgin’in lüks ve şatafat içinde yüzdüğü öğrenildi.

Kartel parasıyla heykel galerisi

Naylon gazeteci Nazmi’nin 30 yıldır saltanat sürdüğü AGC’nin Çankaya’daki merkezinde Aydın Doğan Vakfı’nın fonuyla 450 metrekarelik alanda “Medya Sanat Galerisi” oluşturduğu, burada heykelcilik gibi faaliyetlerle laikçi kesimi istismar ettiği bildirildi.

Antalya’nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası’nda 1,1 milyon metrekarelik alanda devasa bir arazi üzerinde hakimiyet kuran Nazmi Bilgin’in AGC’si, burada işletilen eğlence tesislerinden yüksek miktarda kira gelirleri elde ettiği kaydedildi.

Ayrıca AGC üzerine kayıtlı, toplam 274 bin metrekarelik arazinin yer aldığı bildirildi. Naylon Nazmi’nin AGC’sine ait bu arazinin 218 bin 274 m2’sinin “Doğal Park”, 2 ayrı parselden oluşan 32 bin 380 m2’sinin “Turistik Tesis”, 7 ayrı parselden oluşan 10 bin 869 m2’sinin “Konut Alanı”, 8 bin 660 m2’sinin “Alışveriş Merkezi”, 3 bin 750 m2’si “Rekreasyon Alanı” ve 243 m2’si “Ticaret Merkezi” olarak işletildiği kaydedildi. Daha önce kömür ocağı bulunan bu bölgede şimdi AGC’nin trilyonluk malikaneleri yer alıyor.

Antalya'da büyük rant işleri

AGC’nin Antalya Kalkan Fırnaz Koyu mevkiinde 33 dönüm arsasının bulunduğu, 1. Sit Alanı konumundaki bu bölgeyi Anıtlar Yüksek Kurulu’ndaki girişimler üzerine sit alanından çıkararak ranta açtığı bildirildi.

Gazetecilik ile ilgisi olmayacak şekilde, Ankara Gölbaşı’nda göle sıfır “Bizim Çatı” isimli tesisin kirasını AGC’nin topladığı, buradaki konaklama, spor gibi aktivitelerden Nazmi Bilgin’in kontrolüne çok ciddi kaynaklar aktarıldığı öğrenildi.