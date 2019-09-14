Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı kurtardı Sinop’ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.

Sinop’ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.

Martının, yol üzerinde kanadının kopmuş halde yürüdüğünü gören İhlas Haber Ajansı muhabiri Osman Aksu, önce araçların altında kalmaktan kurtardı. Aksu, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevli veterinerine haber vererek martının tedaviye alınması gerektiğini bildirdi.

Martı, tedavi için Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne götürüldü.

Gazeteci Osman Aksu, “Pervane mevkiinden aşağıya iniyordum, tam Emniyet Müdürlüğü’nün önündeyken, baktım hayvan yerlerde sürünüyor. Bir kanadı yerde. Gagasına bant taktık. Milli Parkları aradık, sağ olsunlar geldiler hayvanı aldılar. Hayvan rehabilitasyon merkezi var, oraya götürdüler. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Muhtemelen biri avcılık deneyimlerini geliştirmek için tüfekle vurmuş” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.