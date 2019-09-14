0553 313 94 23

Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı kurtardı

Sinop’ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:33
Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı kurtardı

Sinop’ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.


Martının, yol üzerinde kanadının kopmuş halde yürüdüğünü gören İhlas Haber Ajansı muhabiri Osman Aksu, önce araçların altında kalmaktan kurtardı. Aksu, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevli veterinerine haber vererek martının tedaviye alınması gerektiğini bildirdi.


Martı, tedavi için Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne götürüldü.


Gazeteci Osman Aksu, “Pervane mevkiinden aşağıya iniyordum, tam Emniyet Müdürlüğü’nün önündeyken, baktım hayvan yerlerde sürünüyor. Bir kanadı yerde. Gagasına bant taktık. Milli Parkları aradık, sağ olsunlar geldiler hayvanı aldılar. Hayvan rehabilitasyon merkezi var, oraya götürdüler. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Muhtemelen biri avcılık deneyimlerini geliştirmek için tüfekle vurmuş” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim aldı
    1. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    2. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    3. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    4. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    5. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    6. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    7. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    8. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    9. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    10. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    11. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    12. Bu da çobanların bayramı
    13. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    14. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    15. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    16. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    17. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    18. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    19. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    20. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    21. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    22. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    23. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    24. Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na..
    25. Tüm Türkiye’de aranıyor, Kuşadası’nda..
    26. Anthony Nwakaeme: Bu kez atacağım!
    27. İl Sağlık Müdürü Benli’nin Ev..
    28. Batman’da yapılacak olan ’Teröre..
    29. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4..
    30. Ukrayna’da bombalı paketi açtı..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...