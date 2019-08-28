0553 313 94 23

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı:- "Hastamız Şule Yüksel Şenler konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni tanılarıyla 4 Nisan tarihinde yoğun bakım ünitemize yatırılmıştır. 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulmuştur ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in, zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) tanılarıyla 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.

Şenler'in 5 aya yakın takip süresi boyunca yakın tıbbi bakım altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12.30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok nedeniyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22
  1. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı
  2. Şule Yüksel Şenler
  3. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını
    1. GÜNCELLEME - Antalya'da meyve bahçesi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. TÜGVA il yönetimden Vali Pehlivan’a..
    4. Sultangazi’de oto tamircisinde yangın..
    5. Peru'da eski zamanlarda kurban..
    6. Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan 30..
    7. Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
    8. MHP’li Avşar’dan 30 Ağustos Zafer..
    9. "Türkiye, öncelikli ortağımız"
    10. Kosova’nın Mamuşa beldesine, tarımda..
    11. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    12. Galatasaray'ın eski futbolcusuna hapis..
    13. TBMM'deki terör eylemi girişimine..
    14. Bitlis Belediyesinden sosyal..
    15. ’Süveyda’ filminin çekimleri Develi’de..
    16. Sandıklı’da modern bir oyun parkı..
    17. Akdeniz'de deprem
    18. Çalıntı motosikletle uyuşturucu..
    19. Eski yıllara ait top mermileri bulundu!
    20. Zabıtadan iş yeri denetimleri
    21. Menemenspor’a sponsorluk desteği
    22. Bitlis Belediyesinin resim kursuna..
    23. Hastanedeki kayıt görevlisi hakkında..
    24. Mavi kapaklar teslim edildi
    25. Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
    26. Akbank'tan "İnternetten Swift İzleme..
    27. Trabzon’da paten rüzgarı esti
    28. Gülşehir-Karacaşar yolu sıcak asfaltı..
    29. Bilecik’te motosiklet kazası; 1 yaralı
    30. Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir