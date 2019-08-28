Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.



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