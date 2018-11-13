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Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti

Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti. Haberi gazeteci Nevzat Çiçek sosyal medyadan duyurdu.

13 Kasım 2018 Salı 16:08
Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti

Gazeteci yazar Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Bumin, 71 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Nevzat Çiçek duyurdu

Bumin'in hayatını kaybetmesini Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından duyurdu. Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin Sevenlerinin başı sağolsun"

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:08
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