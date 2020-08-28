Gazeteci Vehbi Korkutata'dan Türkiye düşmanlarına çok net mesaj

Gazeteci yazar Vehbi Korkutata, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdenin Avrupa'yı salladığını belirten Korkutata, Türkiye'nin sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Korkutata yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan ve AB’nin tepkilerine rağmen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ara vermeyeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz” dedi. Diğer yandan son günlerde Yunanistan’ın yaramaz çocukları birbiri ardına kolpa yapıp, Uluslar arası hukuka aykırı olarak korsanlık ve haydutluk ile Mavi Deniz’de tırı vırı destekçileriyle 2 km uzaktaki bir adayla 50.000 km alana sahip çıkmaya çalışmalarına Alman mevkidaşıyla Ankara’da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın” diye Yunanistan’a sert mesajlar verip konuyu evirip çevirmeden salya sümüklülere “akıllı olun” diye uyarıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşmayı hatırlatan Korkutata, Türkiye'nin haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Korkutata yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’ın tepkilerini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Daha bir asır önce Anadoluyu perişan halde terk etmek zorunda kalanların Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir” diye konuştu.

Aslında burada Yunanistan’ın üzerinden kinlerini kusuyorlar. Maksat farklı ve Türkiye'yi kendilerinden üstün yerlerde görmek istemiyorlar. Doğu Akdeniz petrol ve doğal gaz konusunu Avrupa hazmedemiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘ın dediği gibi; Korkunun ecele faydası” yoktur ve Türkiye Akdeniz’de de, Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiç bir zaman kimsenin toprağına ve egemenliğine, çıkarına göz dikmemiş ve dikmez de, ülkemize ait olanlardan da asla taviz verilmeyecektir.

Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa ülkemiz yapmakta kararlıdır ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yunanistan, kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devletini başka ülkelere benzetmesinler, bizler ayağa kalkarsak, taş üstüne taş bırakmayız. Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Türkiye; yaparız diyorsa, yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına ülkemize karşı çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin ve bedelinide en ağır bir şekilde ödeyecekleri ise kaçınılmazdır."

Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin önemine dikkat çeken Korkutata, "Fatih gemisinin Karadeniz’deki doğal gaz rezervi keşfinin ülkemizin “Aziz” insanlarına moral verdiğini ve insanlarımıza özelliklede istihdam ve kalkınma hamlesinden dolayı Türkiye dışa açılan bir pencere olacağı muhakkaktır. Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklarını rahatlıkla söylemekte yarar görmekteyim Karadeniz’deki doğal gaz keşfi Türkiye’nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Ülkemiz yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacaktır. Neden 2023? Çünkü bu tarihte zincirler kırılacak ve ülkemiz dünyada söz sahibi olacaktır. Ülkemizin her tarafını yüz yıllık anlaşma ile adeta kilit vurdular, ama Türkiye’nin başında imanlı ve yürekli bir başkan var, Allah ülkemizin başından eksik etmesin!" dedi.

Muhalefetin tutumuna da tepki gösteren Korkutata, "Fazla laf salatasına lüzum yok, zorunuza gitmesin Türkiye Dünya Liderliğine gidiyor. Siz patinaj yapmaya devam edin." yorumunu yaptı.