Gazeteci Şükrü Sak’a CHP zulmü

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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, daha önce dava açarak cezaevine attırdığı gazeteci yazar Şükrü Sak’ı bu defa bir nükte üzerinden mahkemeye vererek cezalandırılmasını sağladı. Erdem, Sak’ın 2016 senesindeki yazısında, bir diğer gazeteci Emre Erciş’ten yaptığı alıntıdaki ifade sebebiyle “alenen hakaret” davası açarak Sak’ın 2 ay 27 gün hapse mahkum olmasını sağlamıştı. Hapis cezasının kesinleştiği 26 Kasım 2020 tarihinde karara tepki gösteren Sak, sosyal medya hesabından veciz bir ifadeyle, “Bu adam bir daha ‘basın özgürlüğü’ lafı ederse ağzının üstüne kürekle vuracağım” diyerek sitemini dile getirmişti. Erdem, bu espriye Sak’a ‘tehdit’ davası açtı. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 3 ay 22 gün hapis cezası verdiği dosya İstinafta onandı. İstinafın kısmen kabul ettiği ceza, “hakaret” nedeniyle 4 bin TL, “tehdit” nedeniyle 2 bin TL olarak hükme bağlandı. Karara yine bir ironiyle tepki gösteren Şükrü Sak, “’İnsanlar attığı bir tweet yüzünden hapse girecek’ diyen CHP haklı çıktı! Attığımız bir tweet yüzünden, CHP’li Eren Erdem’in şikayeti ile 6 ay ceza aldım ve ayrıca tazminata mahkûm edildim!” dedi.