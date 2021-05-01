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Gündem 'Gazeteci' kılıklı Ümit Zileli: 'Sağlık Bakanı gidici' diyerek fitne tohumu ekti!
Gündem

'Gazeteci' kılıklı Ümit Zileli: 'Sağlık Bakanı gidici' diyerek fitne tohumu ekti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alan 'gazeteci' kılıklı Korkusuz yazarı Ümit Zileli, fitne tohumları ekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:21:00 -
'Gazeteci' kılıklı Ümit Zileli: 'Sağlık Bakanı gidici' diyerek fitne tohumu ekti!

 Yeniakit.com.tr 

Korkusuz gazetesi yazarı 'gazeteci' kılıklı Ümit Zileli, yazısının başından sonuna kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı. Bakan Koca'yı aşılama işlemi üzerinden eleştiren Zileli, "Aylar boyu, birilerinin 'ne kadar güven verici', 'ne kadar da tonton' dediği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 'aşı masalları' dinledik!" dedi.

Bilim Kurulu'nun BionTech kararı üzerinden Bakan Koca'yı hedef gösterdi

Koronavirüs Bilim Kurulu kararı ile BioNTech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta sonra yapılması kararı üzerinden Bakan Koca'yı hedef alan Zileli, "Koskoca Fahrettin Bey Amca’nın, o tonton adamın sayın halkımızı nasıl ayakta uyuttuğunu göstermesi açısından fazla bile! Bırakın aşı gelmesini, daha geçen gün Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının ilk dozunu olanların 28 gün yerine 6-8 hafta bekleyeceğini açıkladı, ortalık birbirine girdi, iyi mi!" ifadelerini kullandı.

Fitne tohumları ekmeye çalıştı!

Fahrettin Koca üzerinden fitne tohumu ekmeye çalışan 'gazeteci' kılıklı Ümit Zileli, yazısını şöyle tamamladı:

"İşte böyle; artık sızlanmayı bırakıp rahatlayın! Tüm aşılar yolda, yerli aşı da öyle… Bolluk içinde yüzeceksiniz daha ne olsun!.. Bi tek Fahrettin Bey Amca için üzüldüm; bu açıklamalardan sonra o koltukta nasıl oturacak? Amaan benim de dert ettiğim şeye bakın, nasıl olsa gelene de gidene de Cumhurbaşkanı karar veriyor, 'gel' diyor geliyor, 'git' diyor, gidiyor… Yeni Türkiye’de işler böyle yürüyor!.."

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Yorumlar

Eren

Ne mutlu bu CHP’lilere. Ülke yönetmek gibi bir dertleri yok.  
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Küstah

Gelenler ,gidenleri aratıyor böyle kalsın .
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