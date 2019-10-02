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Gazeteci Ersoy Dede kimdir? Ersoy Dede biyografisi

Ersoy Dede gündeme dair yazdığı yazılarla ve çeşitli televizyon kanallarında yaptığı yorumlarla ilgi görüyor. Gazeteci Ersoy Dede kimdir sorusu araştırılıyor.Ersoy Dede kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları merak edilmekte. Peki, Gazeteci Ersoy Dede kimdir? İşte Ersoy Dede hakkında merak edilen detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:33
Gazeteci Ersoy Dede kimdir? Ersoy Dede biyografisi

Ersoy Dede gündeme dair yazdığı yazılarla ve çeşitli televizyon kanallarında yaptığı yorumlarla ilgi görüyor. Gazeteci Ersoy Dede kimdir sorusu araştırılıyor.Ersoy Dede kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları merak edilmekte. Peki, Gazeteci Ersoy Dede kimdir? İşte Ersoy Dede hakkında merak edilen detaylar...

Gazeteci Ersoy Dede kimdir?

1975 yılında aslen Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Gazetecilik mesleğine doğup büyüdüğü memleketinde, Adalet Gazetesi ile adım atmıştır. 1992 senesinde İstanbul’a taşınmış sırası ile muhabir, editör vb. bir çok görevde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle radyoculuk yönü kuvvetli olan ünlü isim yaptığı yayınlar ile kısa sürede zirveye tırmanmayı başarmıştır. Best Fm, Show Radyo, Power Fm, Radyo Kozmos, İstanbul Fm ve NTV Radyo’da editör ve spiker olarak çalışmış, bir çok radyo’da genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

Özellikle Best Fm bünyesinde uzun seneler sürdürdüğü Sesli Gazete isimli program ile açık ara zirvede yer almıştır. Ayrıca Radyo 99’da Artı Haber ve İstanbul Fm’de ise Aktüel Haber programları ile isminden söz ettirmiştir.

1997 senesinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından en başarılı gazeteci ödülüne layık görülmüştür. Diğer bir yandan gençlik döneminde uzun süre amatör gruplar ile tiyatro çalışmalarında yer alan Ersoy Dede ayrıca, lisanslı bir tenisçi’dir.

Son yıllarda ise televizyon ekranlarda adından söz ettiren başarılı gazeteci Ersoy Dede, NTV, Habertürk ve Haber 7 kanallarında programlar hazırlayıp sunmuştur. Kanal 6 ekranlarında Gece Baskısı, Habertürk ekranlarında Uyandırma Servisi ve Haber 7 kanalında Bugün ve Bıçak Sırtı isimli programlar ile başarılı yayınların altına imzasını atmıştır. Ülke Tv ‘de Ana Haber Bülteni ve, bir süre ise Flash Tv ekranlarında Haftasonu Ana Haberi sunmuştur.

Yayınlanmış olan Bir çocuk Öldü isimli bir kitabın altına imzasını atmıştır. Yeni Akit Gazetesi’nde günlük köşe yazıları yazan Ersoy Dede, TRT Radyo 1”de yorum yapmakta, Cafe Siyaset internet sitesinde, artihaber .com ve rota haber haber portallarında makaleleri yayınlanmıştır. Kaçırılan gazetecilerin yaşadıklarını konu alan Suriye’de 70 Gün isimli belgeseli TRT Haber’de yayınlanmıştır.

Günümüzde ise 24 Tv’de Esas Mesele isimli programı sunan Ersoy Dede Fotoğraf sanatçısı Didem Özlem ile evlidir ve 2008 doğumlu Ebru ile 2001 doğumlu Deniz isimlerinde iki evladı vardır. Sunuculuğun yanı sıra Star Gazetesi’nde yazarlık yapmaya da devam etmektedir.

Ersoy Dede gündeme dair getirdiği yorum ve eleştirilerle ilgi gören bir gazetecidir.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:33
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