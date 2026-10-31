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Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

Son dönemin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Nar Çiçeği Şerbeti, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle 'Z kuşağından' gençlerin öve öve bitiremediği nar çiçeği şerbetinin zeka ve beyin sorunlarına yönelik etkilerine ilişkin çok sayıda uzman arkasındaki nedeni böyle açıkladı.

#1
Foto - Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

İşte, nar çiçeği şerbeti yapımında kullanılması gereken malzemeler. Nar çiçeği şerbeti yapımı için malzemeler:

#2
Foto - Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

- 1 su bardağı kurutulmuş nar çiçeği - 3 adet çubuk tarçın - 5-6 adet karanfil - 6-7 adet kakule - 2 su bardağı toz şeker - 2 litre su

#3
Foto - Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

Yapılışı: - Bütün malzemeler derin bir tencerenin içine konur ve kaynatılır. - Kaynayan şerbetin altı kısılır ve kısık ateşte 5-10 dk kadar kaynatıldıktan sonra ocak kapatılır. - Şerbet bütün malzemeleriyle beraber soğumaya bırakılır. - Soğuyan şerbet ince bir süzgeçten süzülür. - Cam sürahiye konulur. - Dolapta soğutulur.

#4
Foto - Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

İçersenin ne oluR? - Kanın temizlenmesine yardımcı olur. - Çok yoğun c vitamini içerir. - Gribal enfeksiyonlara iyi gelir. - Yemek sonrası oluşan şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. - Günün her saatinde dilediğiniz kadar içebilirsiniz. - Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. - Şekersiz de tüketebilirsiniz. Uzmanlara göre, nar çiçeği şerbeti (hibiskus), içerdiği yüksek antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde genel beyin ve zeka sağlığını dolaylı yoldan destekler. Gossypetin Flavonoidi: Uzmanlara göre hibisküs, hafızanın ve bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olan gossypetin adlı bir flavonoid içerir. Bu bileşenin, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarının temizlenmesinde rol oynayan mikroglia hücrelerini uyarabildiği belirtilmektedir. Beyin Hücrelerini ve Alzheimeri önlüyor! Dr. Terry Shintani ve Harvard; Uzmanlar, hibiskus bitkisinin bilişsel sağlığı ve hafızayı korumada güçlü bir yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bitkinin içindeki en kritik ajan gossypetin adı verilen bileşendir. Dr. Kyong-Tai'ya göre; Dr. Kyong-Tai Kim Araştırma Grubu: Yapılan laboratuvar çalışmalarında, gossypetin maddesinin beyindeki bağışıklık hücreleri olan mikrogliaları aktive ettiği bulunmuştur. Bu aktivasyon, Alzheimer hastalığının temel nedeni olan beta-amiloid plaklarının temizlenmesini tetiklemekte ve nöron hasarını önleyerek hafıza kaybını yavaşlatabilmektedir. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Topuz'a göre, Nar çiçeği/hibiskus çayının, bitkisel analizlerde en yüksek antioksidan kapasiteye sahip içeceklerden biri olduğunu vurgulamaktadır. İçerdiği zengin polifenoller ve antosiyaninler vücudu ve beyni hücresel yaşlanmaya karşı güçlü bir şekilde korur.

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