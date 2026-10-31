Nar çiçeği şerbeti: Özellikle 'Z kuşağından gençler' öve öve bitiremedi

İçersenin ne oluR? - Kanın temizlenmesine yardımcı olur. - Çok yoğun c vitamini içerir. - Gribal enfeksiyonlara iyi gelir. - Yemek sonrası oluşan şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. - Günün her saatinde dilediğiniz kadar içebilirsiniz. - Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. - Şekersiz de tüketebilirsiniz. Uzmanlara göre, nar çiçeği şerbeti (hibiskus), içerdiği yüksek antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde genel beyin ve zeka sağlığını dolaylı yoldan destekler. Gossypetin Flavonoidi: Uzmanlara göre hibisküs, hafızanın ve bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olan gossypetin adlı bir flavonoid içerir. Bu bileşenin, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarının temizlenmesinde rol oynayan mikroglia hücrelerini uyarabildiği belirtilmektedir. Beyin Hücrelerini ve Alzheimeri önlüyor! Dr. Terry Shintani ve Harvard; Uzmanlar, hibiskus bitkisinin bilişsel sağlığı ve hafızayı korumada güçlü bir yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bitkinin içindeki en kritik ajan gossypetin adı verilen bileşendir. Dr. Kyong-Tai'ya göre; Dr. Kyong-Tai Kim Araştırma Grubu: Yapılan laboratuvar çalışmalarında, gossypetin maddesinin beyindeki bağışıklık hücreleri olan mikrogliaları aktive ettiği bulunmuştur. Bu aktivasyon, Alzheimer hastalığının temel nedeni olan beta-amiloid plaklarının temizlenmesini tetiklemekte ve nöron hasarını önleyerek hafıza kaybını yavaşlatabilmektedir. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Topuz'a göre, Nar çiçeği/hibiskus çayının, bitkisel analizlerde en yüksek antioksidan kapasiteye sahip içeceklerden biri olduğunu vurgulamaktadır. İçerdiği zengin polifenoller ve antosiyaninler vücudu ve beyni hücresel yaşlanmaya karşı güçlü bir şekilde korur.