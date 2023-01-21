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Gündem Gazeteci Abdulkadir Selvi 'kulis bilgisi' diyerek açıkladı Akşener, İmamoğlu'na '2 yıl sonraki seçimlere hazırlan' dedi
Gündem

Gazeteci Abdulkadir Selvi 'kulis bilgisi' diyerek açıkladı Akşener, İmamoğlu'na '2 yıl sonraki seçimlere hazırlan' dedi

CNN TÜRK ekranlarında Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Akıl Çemberi programında konuşan gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir kulis bilgisi paylaştı. Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'na 2 yıl sonra erken seçim olacağını ve bu seçime hazırlık yapması için öneride bulunduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:42:00 -

Televizyon ekranlarında kulis bilgisi paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu-Akşener arasında yaşanan bir diyalog hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Selvi, Akşener'in İstanbul tarihinin en basiretsiz başkanı CHP'li İmamoğlu'na 2 yıl sonrası için planladıkları bir seçim için hazırlık yapma önerisinde bulunduğunu iddia etti.

Selvi açıklamalarında, "Ekrem İmamoğlu genç bir politikacı ve İstanbul'da önemli bir seçim kazandı. İmamoğlu şimdi Cumhurbaşkanı adayı olamasa da bir sonraki seçime hazırlanıyor. Burada şimdi benim paylaşacağım kulis de sayın Akşener'in İmamoğlu'na verdiği tavsiyeyle alakalı. Akşener'in İmamoğlu'na 'Bu seçimden 2 yıl sonra erken seçime gidilecek, sen orada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Ona göre kendini hazırla' dediği söyleniyor. Biliyorsunuz 6'lı masada eğer seçimi kazanırlarsa parlamenter sisteme geçiş dönemi 2 yıl olarak hesaplanıyor." ifadelerine yer verdi.

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