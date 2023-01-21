Gazeteci Abdulkadir Selvi 'kulis bilgisi' diyerek açıkladı Akşener, İmamoğlu'na '2 yıl sonraki seçimlere hazırlan' dedi

Televizyon ekranlarında kulis bilgisi paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu-Akşener arasında yaşanan bir diyalog hakkında bazı iddialar ortaya attı.

Selvi, Akşener'in İstanbul tarihinin en basiretsiz başkanı CHP'li İmamoğlu'na 2 yıl sonrası için planladıkları bir seçim için hazırlık yapma önerisinde bulunduğunu iddia etti.

Selvi açıklamalarında, "Ekrem İmamoğlu genç bir politikacı ve İstanbul'da önemli bir seçim kazandı. İmamoğlu şimdi Cumhurbaşkanı adayı olamasa da bir sonraki seçime hazırlanıyor. Burada şimdi benim paylaşacağım kulis de sayın Akşener'in İmamoğlu'na verdiği tavsiyeyle alakalı. Akşener'in İmamoğlu'na 'Bu seçimden 2 yıl sonra erken seçime gidilecek, sen orada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Ona göre kendini hazırla' dediği söyleniyor. Biliyorsunuz 6'lı masada eğer seçimi kazanırlarsa parlamenter sisteme geçiş dönemi 2 yıl olarak hesaplanıyor." ifadelerine yer verdi.