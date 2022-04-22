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Gündem Gaz lambası ile açıklama yaptılar! Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki sweetshirtün fiyatı olay oldu
Gündem

Gaz lambası ile açıklama yaptılar! Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki sweetshirtün fiyatı olay oldu

Elektrik faturasını ödemeyerek halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu sürerken, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki bluzun fiyatı olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 07:36:00 -
Gaz lambası ile açıklama yaptılar! Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki sweetshirtün fiyatı olay oldu

Yasal düzenleme gereği elektriği kesilince gaz lambası altında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini gören izleyiciler, Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki bluzun fiyatını ifşa etti.

Geceliği 100 bin liralık ultra lüks otelde konaklayan Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca bu karanlıkta kalacağız. Tereddüt ediyor muyuz asla. Ben ne ağzında gümüş kaşıkla doğdum ne de saraylarda yaşadım." diyerek rol kesmişti.

Aslı Ay Dinçer isimli sosyal medya kullanıcısı, Selvi Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki bluzun 1.200 TL olduğunu iddia etti.

Sosyal medya kullanıcısı “Selvi Kılıçdaroğlu’nun giydiği sweatshirt, elektrik faturasıdan fazla.” açıklamasında bulunarak giyilen bluzun elektrik faturasından fazla olduğunu belirtti.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak elektrik faturasını ödemeyip halkı kışkırtmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu eylemi de sosyal medyada tepki ile karşılandı.

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