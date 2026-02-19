  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını öldürüp aynı silahla intihar etti

Antalya'da bir şahıs önce gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını tabancayla öldürdü, ardından aynı silah ile intihar etti.

Telefonla görüşerek intihar edeceğini söylediği ablası olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin daireye sokmadığı abla, "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Özgür Yeke (47) ablasını arayarak intihar edeceğini söyledi. Aynı saatlerde komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu. Yeke'nin ablası ve komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve kimliği belirsiz bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke'nin oturduğu ikamete gelen ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen abla ekiplere, "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, Yeke'nin silahından çıkan kurşunlar sonucu hayatını kaybeden kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

