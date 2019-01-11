Gayrimenkule ekspertiz zorunluluğu geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ara formülle gayrimenkullere ekspertiz raporu zorunluluğu geliyor.11 Ocak 2019 Cuma 12:24
Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkul satışına ‘gerçek değer’ zorunluluğu geliyor.
2022 yılında geçilecek bu uygulama öncesi oluşacak vergi kaybını önlemek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ara formül hazırladı.
2019 yılında yürürlüğe girecek formüle göre gayrimenkul satacak olanlar, değerleme şirketlerinden ekspertiz raporu alacak. Tahminen 250-300 liraya temin edilecek raporla tapuya gidip gerçek değer üzerinden satış yapabilecek.
YORUM YAZ