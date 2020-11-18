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Ekonomi Gayrimenkulde ruhsat hareketliliği
Ekonomi

Gayrimenkulde ruhsat hareketliliği

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:13:00 -
Gayrimenkulde ruhsat hareketliliği

Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 72,5 milyon metrekare olurken, bunun 40,7 milyon metrekaresinin konut, 17,3 milyon metrekaresinin konut dışı ve 14,4 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü. 53 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi. Verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı da yüzde 22,3 azaldı.

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