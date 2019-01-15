"Gayrimenkul sektörünün en büyük sorunu konut stoku"

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, gayrimenkul sektörünün en büyük sorununun konut stoku olduğunu belirterek, "İstanbul için dengeli/sağlıklı stok miktarı 140 bin adettir. İstanbul'un dengeli/sağlıklı stok miktarına düşmesi yaklaşık olarak 5 yıl sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.,

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun açıklamasına göre, Rahvalı, 7. İnşaat ve Konut Konferansı'na katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Sektörün en büyük sorununun konut stoku olduğunu kaydeden Rahvalı, diğer sorunların da stok probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Rahvalı, ipotekli konut satışlarındaki düşüşlerden bahsederek, geliştiricilerin, müşterisi için farklı vadeli satış kampanyalarına yöneldiğini ve sonucunda da likidite problemi oluştuğunu, bu likidite eksikliğinden yüksek maliyetli kurumsal krediler kullanmak zorunda kalındığını anlattı.

Bunun yanı sıra üretimden kaynaklanan fiyat artışlarının satış fiyatlarına yansıtılamadığını belirten Rahvalı, "Geliştiricilerin, stok problemi nedeni ile yaptıkları artış miktarı, üretim maliyetlerinin altında kalmıştır.İstanbul için dengeli/sağlıklı stok miktarı 140 bin adettir. İstanbul'un dengeli/sağlıklı stok miktarına düşmesi yaklaşık olarak 5 yıl sürecektir. Türkiye için dengeli/sağlıklı stok miktarı ise 750 bin adettir. Bu noktaya gelmemiz için yine 4 yıla ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.





- "Afrika'da çalışmalara başladık"





Rahvalı, çözüm için gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fonların Avrupa'da gayrimenkule yaptıkları yatırım 2017 yılı sonu itibari ile yaklaşık 650 milyar dolara ulaşmıştır.2017 itibarıyla gayrimenkule yatırım yapan fonların Almanya'da ulaştıkları hacim 157 milyar avro iken Fransa'da 127 milyar avroya ulaşmıştır. Güney Kore'de ise bu rakam 42 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'deki yatırım miktarı ise 2 milyar avronun altındadır.Ayrıca sadece gayrimenkul değil tüm sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Finans Merkezine ihtiyacımız var. Bu ülkemiz için son derece stratejik öneme sahiptir. Finans oyuncularına yeterli ortamı sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Finans Ofisi bu sebepten dolayı çok kıymetli bir çalışma oldu."

Rahvalı, sektörü sanayiye taşıyıp inşaat maliyetlerini düşürmeleri gerektiğini belirterek, özellikle Afrika ülkelerinde milyonlarca konut ihtiyacı olduğunu, Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak burada bazı çalışmalara başladıklarını, Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her yerinde rekabet edecek güce ve teknik altyapıya sahip olduğunu anlattı.