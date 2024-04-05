Gayrettepe'deki yangın faciasının bilirkişi raporu dehşete düşürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmalarının talep edildiği sevk yazısında, 2 Nisan 12.35 saatlerinde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

Bilirkişi heyeti ve savcıların incelemesi

Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı.

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Söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmaması

Alınan ifadelere göre ise yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtilen yazıda, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kusurlu bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, delillerin henüz tam toplanmaması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve 9 şüphelinin serbest kalması halinde bu aşamada delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu gerekçesiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.

Zanlılar tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Müracaat savcılığında bugün ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanması bekleniyor.

Söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmasına devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında da ayrı soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.

İfadeler ortaya çıktı

Gece kulübündeki yangın sonrasında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ve çalışanların emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Kulübün eski sahibi olan şimdiki organizasyon ve tadilat işlerinden sorumlu olan şüpheli Şehzade Ş. ifadesinde, Ramazan ayından önce tadilat için şirketlerle görüştüğünü söyledi. Mekana gelip projeyi çizdiklerini, demir ve loca işlerini Kahraman E.'ye dekoratif ve marangozluk işleri için de Ramazan A.'ya vermek istediğini söyledi. Şehzade Ş., "Demir ve loca işini yaklaşık 12 milyon TL'ye dekorasyon ve marangozluk işleri için yaklaşık 6 milyon TL'ye anlaştık. Tadilattan önce iş yerinde olan ve kullandıkları eşyaları dışarı çıkardık. Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı. Biz projenin uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştı. İşler ilerleyince bir yandan marangozlar işe başladı. bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi. Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gün sahneciler de çalışmaya başladı. Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti" dedi.

Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık

Kulübün diğer ortağı olan Mehmet Menduh C. kağıt üzerinde ortak olduğunu aslında kulübün muhasebesine baktığını söyleyerek, “Olay günü muhasebe katındaki odamda otururken Kahraman E. odama gelerek, 'Ağabey yangın var herhalde' dedi. Ben hemen odamdan dışarı çıktım. Arka iç kısımda marangoz olarak çalışan Ercan Erkan'ı elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık. İş yerinde bulunduğum sırada içeride kimlerin bulunduğundan haberim yoktu" diye konuştu.

Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum

Taşeron firmalardan mobilya tasarım şirketinin sahibi olan şüpheli Kahraman E. de ifadesinde Razaman ayının 2. günü çalışmaya başladıklarını, Masquerade çalışanlarının da bir yandan işyerinde bulunan ses izolasyon malzemelerini söktüklerini, 17 gün çalıştıklarını, daha sonra işin yetişmeyeceği düşüncesiyle mobilyacıların da işe başladığını, 5 gün de onlarla çalıştıklarını söyledi.

Olay günü kaynak ustasına yapması gereken işi söyledikten sonra odaya geçtiğini, birden iş yerinde olanların bağırdığını, iş yerinin alt katında alev ve duman gördüğünü, muhasebe odasının kapısına vurarak içerdekileri çağırdığını, "Yangın var" diye bağırdığını anlattı. Kahraman E. "Kadir, Salim ve Mehmet Menduh C'nin dışarı çıktılar. Bu sırada suriye uyruklu Ahmet Medhuş'un elinde yangın tüpü ile yangın alanına doğru koştuğunu gördüm. Sonra kapının önünde bulunan kepenkleri açtılar ve dışarı çıktık Dışarıdayken Ercan Erkan ağabeyin de dışarı çıktığını gördüm. İşyerinin alt katının çıkış kapısından dumanlar çıkmaya başladı. Bunu alevler takip etti. Alevlerden biranan 3. katındaki pençeler patladı. İçeride kalanlara yardım etmek istedik ancak o kadar yoğun bir duman vardı ki yanına yaklaşmak bile mümkün değildi. Genellikle her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.

Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık

Kulüp çalışan Salim A., ifadesinde “Arkadaşlarım olan Mehmet Menduh C, Kadir Y'la birlikte iş yerinin üst katında bulunun muhasebe ofisinde kahvaltı yapıyorduk. Odamızın kapısı çok şiddetli bir şekilde vurulmaya başladı. Hemen kapıyı açtım. Kapıda işyerinin tadilat işini yapan Kahraman E. vardı, 'Yangın var, yangın' diye bağırmaya başladı. Birden şoka girdi. Bir yandan alt kata baktım. Tadilat işi yapan ustaların ellerinde yangın tüpleriyle çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. İş yerini duman kapladı. Alev görmedim. Ben odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. Mehmet C. dışarı çıkmam için bana yardımcı oldu. Ben de mağaza kapısından dışarı çıktım. Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık" dedi.

Gözaltına alınan mobilyacı serbest bırakılmıştı

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.