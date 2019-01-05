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Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'cü çift tutuklandı

Samsun'da terör örgütü FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan karı-koca tutuklandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'cü çift tutuklandı

Samsun'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S. ve Ayşe Gül T. gözaltına alındı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve askeri öğrencilerden sorumlu 'bölge talebe mesulü' oldukları iddia edilen Mehmet S. ve dini nikahlı eşi Ayşe Gül T. hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Polis, 'gaygubet evine' düzenlediği baskında çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 bin 350 TL bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
  1. Samsun
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'cü karı-koca
  4. Tutuklama
  5. Gaybubet evleri

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  • Şeref KazanŞeref Kazan28 dk önce
    Ne hayane onur ALLAH cc bunları hayırla islah eylesin...

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