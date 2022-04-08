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Yemek Tarifleri Gavurdağı salata nasıl yapılır? Kaşık salata kolay tarifi
Yemek Tarifleri

Gavurdağı salata nasıl yapılır? Kaşık salata kolay tarifi

Gavurdağı salatası yapılışı ile de oldukça kolay bir salatadır. İçerisindeki soğanın lezzetini vererek kendiniz gizlediğini bu sayede soğan sevmeyenlerin dahi soğana aldırmadan yediğini sizlerde denediğinizde anlayacaksınız.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 16:46:00 - 2022-04-08 16:48:38
Gavurdağı salata nasıl yapılır? Kaşık salata kolay tarifi

Bol sulu domateslerle yapılmış, nar ekşisiyle tatlandırılmış, ceviz ile süslenmiş Gavurdağı salatası özellikle et ve kebapların yanına çok yakışıyor. 

Gavurdağı salatası tarifi

Malzemeler

  • 3 adet domates
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 3-4 dal taze soğan
  • Maydanoz
  • 2 avuç iri kırılmış ceviz
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Sumak
  • Tuz

Gavurdağı salatası tarifi nasıl yapılır?

Domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranır. Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır. Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla ovulur. Bütün malzeme geniş bir kaba alınır, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir. Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da eklenir. Karıştırılarak servis tabağına alınır. Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, ben sevdiğim için oldukça bol kullanıyorum. Cevizi de yine neredeyse 1 su bardağına yakın ekliyorum. Harika bir salata, denemeyenlere tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun…

 

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