Nihat Doğan’ın Fatih Ürekli Naim Hoca anısı Erzurum’u ayağa kaldırdı: Özür dile ahlaksız!

Nihat Doğan’ın katıldığı programında Erzurumlu sanatçılarla ilgili anlattığı bir anı sırasında, şehrin manevi önderlerinden merhum Naim Hoca hakkında kullandığı ifadeler, Erzurum’da büyük tepki çekti. Açıklamaların ardından kentte çok sayıda vatandaş, kanaat önderi ve sosyal medya kullanıcısı çirkin sözleri kınayarak Nihat Doğan’ı özür dilemeye davet etti.

Naim Hoca’nın torunu Ahmet Gölleroğlu, Erzurum’un ilim, irfan ve maneviyat dünyasında önemli bir yere sahip olan dedesi Naim Hocaefendi'nin hakkında dile getirilen sözlerin çirkin ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek, "Bu çirkin, mesnetsiz ve gayri ahlaki sözlerinden dolayı söz konusu şahıs hakkında davacı olacağız. İnsanlık dışı sözler iftiradan başka bir şey değildir. Onun manevi hatırasına ve şahsına yönelik sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

‘ERZURUMLU KÜFÜRBAZ HOCA’

Birçok kesim tarafından eleştirilen sözlere bir tepki de Erzurum Kalkınma Vakfı'ndan (ER-VAK) geldi.

ER-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güzel, yakışıksız benzetmeleri ve asılsız kurguları üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Açıklamada, Naim Hoca'nın "Erzurumlu küfürbaz hoca" şeklinde nitelendirilmesinin yalnızca bilgisizlik ve seviyesizliğin göstergesi olduğu ifade edilerek, bu yaklaşımın Erzurum'un toplumsal değerlerine karşı büyük bir saygısızlık olduğu vurgulandı.

ÖZÜR DİLE

Erzurum’un ilim, irfan ve maneviyat dünyasında önemli bir yere sahip olan Naim Hoca hakkında dile getirilen sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten binlerce vatandaş ise bu tür açıklamaların yalnızca bir kişiyi değil, şehrin ortak hafızasını ve manevi değerlerini hedef aldığını ifade etti.

Açıklamalarda Nihat Doğan’ın Erzurum halkından ve merhum Naim Hoca’nın ailesinden özür dilemesi çağrısında bulunuldu.

İBRAHİM’İN BİR ŞARKISI BİLE OLAMAZSIN

Tepkilere katılan isimlerden biri de Erzurum'un sevilen isimlerinden Murat Balkuş oldu. Sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanan Balkuş, Nihat Doğan’ı eleştirerek, "Sen İbrahim Erkal'ın bir şarkısı kadar bu ülkede iz bırakmadın. Naim Hoca'nın bir duası kadar gönüle dokunmadın" ifadelerine yer verdi.

Kentte yükselen tepkiler, Naim Hoca’nın yalnızca bir din alimi değil, Erzurum’un manevi hafızasında önemli bir yere sahip bir isim olarak görüldüğünü ortaya koyarken, kamuoyunda toplumun ortak değerlerine yönelik daha hassas ve sorumlu bir dil kullanılması çağrıları yapıldı.

NAİM GÖLLEROĞLU HOCA KİMDİR?

Naim Gölleroğlu, kamuoyunda bilinen adıyla "Naim Hoca", Erzurum'un son dönemlerde yetiştirdiği en önemli manevi şahsiyetlerden biri olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar imamlık yapan ve aynı zamanda esnaflığıyla tanınan Naim Hoca; nüktedan kişiliği, halkla iç içe yaşamı ve gönül insanı yönüyle hafızalarda yer edindi. 1999 yılında vefat eden Naim Hoca, bugün de Erzurum'da saygıyla anılan isimler arasında bulunuyor.