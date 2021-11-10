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Gündem Gavur Euronews'ten masabaşında AK Parti'ye fitne operasyonu!
Gündem

Gavur Euronews'ten masabaşında AK Parti'ye fitne operasyonu!

Euronews, sözde AK Partili kaynaklara dayandırdığı haberinde, masabaşında parti içinde cepheler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:57:00 -
Gavur Euronews'ten masabaşında AK Parti'ye fitne operasyonu!

Euronews, sözde AK Partili kaynaklara dayandırdığı haberinde, masabaşında parti içinde cepheler oluşturdu.

AK Parti'yi dışarıdan yıkamayınca içeriye fitne sokmaya çalışıyorlar!

Muhalefet ile iş tutan Euronews, parti içinden birbirinden farklı güç dengelerinin ortaya çıktığını ve seçim yaklaştıkça bu güç dengeleri arasındaki mücadelenin de arttığını ileri sürdü.

Euronews'in 'kaynağını' açıklayamadığı söz konusu haberinde, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül, Erkan Kandemir, Efkan Ala ve Süleyman Soylu'nun 'güç dengelerini' oluşturduğu iddia edildi.

Öte yandan tepki çeken haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti başkanlığını devredeceği ve sadece Cumhurbaşkanı olarak kalacağı yönündeki bilgiler ve haberler de önemli etken iken, AK Parti’nin 2023 seçimlerini kaybetmesi durumunda bu mücadelenin Erdoğan sonrasına hazırlığa dönüşeceği öne sürüldü.

Mert olun!

Masabaşından palavra atan Euronews'e, tepki çeken haberlerinin ardından varsa kaynaklarını açık açık yazma çağrısında bulunulurken, 'Mert olun, dansöz gibi kıvırmayın.' yorumlarında bulunuldu.

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