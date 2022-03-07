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Eğitim GAÜN Tekstil Mühendisliği öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim
Eğitim

GAÜN Tekstil Mühendisliği öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim imkanı sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:06:00 -
GAÜN Tekstil Mühendisliği öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve GAÜN arasında imzalanan ve öğrencilere okul sıralarında burs, mezuniyet sonrası da “iş garantisi” sağlayan protokolle, GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilerin sayısı büyük oranda arttı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Öğrencilerin bölüm tercihinde önemli artışın yaşandığını belirterek, “Bu protokoller iş garantilidir. Tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrenciler, ilk 80 binde olmaları ve ilk 5 tercihte bulunmaları halinde eğitim boyunca asgari ücretle bir burs alacak. Bunun yanında mezun olduklarında ise iş garantisi sağlanacak. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize, sanayi odamız 2 yıl iş garantisi sağlayacak, tabii ki bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bölümü 9 yarı yılda, 2,1 ortalamayla bitirmelidir, merkezi yabancı dil sınavında ise 55 almalarını istiyoruz. Bu şartları sağlayan öğrencilere iş sağlanacak. Gaziantepli sanayiciler, son 2-3 yıldır öğrenci talebinde bulunmaktadır. Şu an yetiştiremiyoruz, şu an mezun olup da çalışmayan hiçbir öğrencimiz yok” dedi.

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