  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Japonya'dan kötü haber: Müdahale ettiler ama 11 banka aynı anda birden çöktü! Neden olan faktör belli oldu

Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!

Burger King'ten kanlı menü! Katil ordusunu doyuracaklar

Türk devi böyle geliyor: ATMACA Gemisavar Füzesi F-16’lara uyumlu olacak! Türkiye'ye yeni karar duyuruldu

Siyonistlerin gözleri burayı da bombalayacak kadar dönmüş...
Kobi GAÜN Teknopark başarılı bir projeye daha imza attı
Kobi

GAÜN Teknopark başarılı bir projeye daha imza attı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:10:00 -
GAÜN Teknopark başarılı bir projeye daha imza attı

Enhancer-Gaziantep Teknopark Ortak Kullanım ve Çalışma Alanında Altyapı, Kurumsallaşma ve Globalleşmenin Gelişimi projesi iki buçuk yılın ardından başarıyla tamamlandı.

Gaziantep Üniversitesi yönetiminde Gaziantep Teknopark’ta yürütülen Enhancer-Gaziantep Teknopark Ortak Kullanım ve Çalışma Alanında Altyapı, Kurumsallaşma ve Globalleşmenin Gelişimi projesi 200 teknogirişimci ile yapılan 100’den fazla eğitim ve mentörlük, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Kurumsallaşma ve Markalaşma eğitim programlarının tamamlanması ile final yaptı.

Destekleme arzusu

ICMPD Enhancer Projeler Koordinatörü İrem Harman, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve AL Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Laçinel ve pek çok davetlinin katılım sağladığı final programında konuşan ICMPD Enhancer Projeler Koordinatörü İrem Harman, projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra sağlanacak tüm girişimcilik fonlarında da girişimcileri desteklemek istediklerini söyledi.

Projenin Akademik Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr.Mustafa Bayram ise projeyi başarıyla tamamlayıp firmalaşmaya hak kazanan girişimcileri tebrik ederek, ekosisteme hoş geldiniz dedi. Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım da bu projeyle ulaştıkları tüm başarılı girişimcilere Gaziantep Teknopark olarak destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek girişimcileri tebrik etti.

Fikirler markalaşma programında

Proje final programında yayınlanan kısa başarı öyküsü videosunda konuşan Proje Koordinatörü Hicran Tütüncü proje sürecini şöyle anlattı: “Gaziantep Teknopark olarak, 200 teknogirişimci ve 50 teknoloji tabanlı iş fikri ile başlayan Enhancer serüvenimizde öncelikle girişimcilerimizin kullanımına açık, içerisinde Tasarım, Ön Prototipleme, Prototipleme ve Mini-Multimedya istasyonu bulunan bir ortak kullanım ve çalışma alanının açılması ile başladık. Daha sonra girişimcilerimizin iş fikirlerinin ne düzeyde olduğunu görmek için Gıda, Tekstil, Makina ve Plastik temalarında dört İş Fikri Olgunlaştırma Kampı gerçekleştirdik. Bu olgunlaşma kamplarında girişimcilerimiz Gaziantep Üniversitemizden ve sektörden alanında uzman mentör ve danışmanlarla bir araya getirilerek iş fikirlerini sundular. Bir jüri değerlendirmesinden sonra 100 girişimci Ön Kuluçka Programı’na katılmaya hak kazandı. Bu eğitim sürecinde girişimciler kendilerine atanan uzman mentörlerle iş fikirlerini geliştirmek için toplantılar yaptılar ve bu üç aylık süreçten sonra bir jüri değerlendirmesi daha yapılarak 60 girişimci Kuluçka Eğitim ve Mentörlük Programı’na katılmaya hak kazandı. 60 kişi altı ay boyunda 20 Temel Girişimcilik eğitiminin yanı sıra alanında uzman mentörleriyle Canvas çalışarak ve ortak kullanım alanını kullanarak ürünlerinin prototiplerini ortaya çıkarmaya ve iş fikirlerini olgunlaştırmaya çalıştılar.

Bu yoğun eğitim sürecinden sonra yeniden bir jüri değerlendirmesi yapılarak 21 iş fikri, Ticarileşme ve Markalaşma Programı’na geçmeye hak kazandı. Bu eğitim programı kapsamında girişimcilerimiz teknik danışmanları ile ürünlerinin tasarım, test ve makine ekipmanları için teknik danışmanlık alırken, diğer taraftan da yine alanında uzman ekip ve mentörlerle markalaşma ve kurumsallaşma üzerine firmalarını geliştirmek için çalıştılar. Dokuzu kadın girişimciden oluşan 16 girişimci Gaziantep Teknopark olarak KATAR QFFD fonu ile yürüttüğümüz yeni bir hibe programı kapsamında destek almaya hak kazanarak firma kurulum masrafları, genel giderler, altı aylık maaş ve ofis kira desteği ile Gaziantep Teknoparkta firmalaştılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projemiz, Gaziantep Üniversitemizin ve teknoparkımızın etkin ve yetkin ekibiyle bu başarıya ulaştı. Projenin tüm hibe ve destekleri ile total bütçesi 350 bin euro gibi bir rakama ulaştı. Sonuçtan çok mutlu ve memnunuz, girişimcilerimizi şimdi pazara hazırlıyoruz” diye belirtti.
Proje final programı başarılı olan ve firmalaşmaya hak kazanan girişimcilere plaket takdimleri ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23