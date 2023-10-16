GAÜN Teknopark başarılı bir projeye daha imza attı

Gaziantep Üniversitesi yönetiminde Gaziantep Teknopark’ta yürütülen Enhancer-Gaziantep Teknopark Ortak Kullanım ve Çalışma Alanında Altyapı, Kurumsallaşma ve Globalleşmenin Gelişimi projesi 200 teknogirişimci ile yapılan 100’den fazla eğitim ve mentörlük, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Kurumsallaşma ve Markalaşma eğitim programlarının tamamlanması ile final yaptı.

Destekleme arzusu

ICMPD Enhancer Projeler Koordinatörü İrem Harman, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve AL Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Laçinel ve pek çok davetlinin katılım sağladığı final programında konuşan ICMPD Enhancer Projeler Koordinatörü İrem Harman, projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra sağlanacak tüm girişimcilik fonlarında da girişimcileri desteklemek istediklerini söyledi.

Projenin Akademik Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr.Mustafa Bayram ise projeyi başarıyla tamamlayıp firmalaşmaya hak kazanan girişimcileri tebrik ederek, ekosisteme hoş geldiniz dedi. Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım da bu projeyle ulaştıkları tüm başarılı girişimcilere Gaziantep Teknopark olarak destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek girişimcileri tebrik etti.

Fikirler markalaşma programında

Proje final programında yayınlanan kısa başarı öyküsü videosunda konuşan Proje Koordinatörü Hicran Tütüncü proje sürecini şöyle anlattı: “Gaziantep Teknopark olarak, 200 teknogirişimci ve 50 teknoloji tabanlı iş fikri ile başlayan Enhancer serüvenimizde öncelikle girişimcilerimizin kullanımına açık, içerisinde Tasarım, Ön Prototipleme, Prototipleme ve Mini-Multimedya istasyonu bulunan bir ortak kullanım ve çalışma alanının açılması ile başladık. Daha sonra girişimcilerimizin iş fikirlerinin ne düzeyde olduğunu görmek için Gıda, Tekstil, Makina ve Plastik temalarında dört İş Fikri Olgunlaştırma Kampı gerçekleştirdik. Bu olgunlaşma kamplarında girişimcilerimiz Gaziantep Üniversitemizden ve sektörden alanında uzman mentör ve danışmanlarla bir araya getirilerek iş fikirlerini sundular. Bir jüri değerlendirmesinden sonra 100 girişimci Ön Kuluçka Programı’na katılmaya hak kazandı. Bu eğitim sürecinde girişimciler kendilerine atanan uzman mentörlerle iş fikirlerini geliştirmek için toplantılar yaptılar ve bu üç aylık süreçten sonra bir jüri değerlendirmesi daha yapılarak 60 girişimci Kuluçka Eğitim ve Mentörlük Programı’na katılmaya hak kazandı. 60 kişi altı ay boyunda 20 Temel Girişimcilik eğitiminin yanı sıra alanında uzman mentörleriyle Canvas çalışarak ve ortak kullanım alanını kullanarak ürünlerinin prototiplerini ortaya çıkarmaya ve iş fikirlerini olgunlaştırmaya çalıştılar.

Bu yoğun eğitim sürecinden sonra yeniden bir jüri değerlendirmesi yapılarak 21 iş fikri, Ticarileşme ve Markalaşma Programı’na geçmeye hak kazandı. Bu eğitim programı kapsamında girişimcilerimiz teknik danışmanları ile ürünlerinin tasarım, test ve makine ekipmanları için teknik danışmanlık alırken, diğer taraftan da yine alanında uzman ekip ve mentörlerle markalaşma ve kurumsallaşma üzerine firmalarını geliştirmek için çalıştılar. Dokuzu kadın girişimciden oluşan 16 girişimci Gaziantep Teknopark olarak KATAR QFFD fonu ile yürüttüğümüz yeni bir hibe programı kapsamında destek almaya hak kazanarak firma kurulum masrafları, genel giderler, altı aylık maaş ve ofis kira desteği ile Gaziantep Teknoparkta firmalaştılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projemiz, Gaziantep Üniversitemizin ve teknoparkımızın etkin ve yetkin ekibiyle bu başarıya ulaştı. Projenin tüm hibe ve destekleri ile total bütçesi 350 bin euro gibi bir rakama ulaştı. Sonuçtan çok mutlu ve memnunuz, girişimcilerimizi şimdi pazara hazırlıyoruz” diye belirtti.

Proje final programı başarılı olan ve firmalaşmaya hak kazanan girişimcilere plaket takdimleri ile sona erdi.