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Aktüel

GATA’da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu

Suriye’nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırıda başından yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:57:17 -
GATA’da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu

Suriye’nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırıda başından yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.


Edinilen bilgiye göre; Suriye’nin İdlib kentinde 26 Nisan 2020 tarihinde tanka roket isabet etmesi sonucu başını çarparak ağır yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, GATA’da tedavi altına alınmıştı. Anayurt, 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit düştü. Şehidin baba ve annesi acı haberi Ankara’da aldı. Şehidin Tokat’ın Erbaa ilçesi Tepeşhir Mahallesi’nde yaşayan yakınlarına ise acı haberi askeri ve mülki erkan verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Dursun ve Telime çiftinin 1’i kız 4 çocuğundan birisi olan Anayurt’un cenazesinin akşam saatlerinde hava yolu ile Tokat’a getirilmesi bekleniyor.

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