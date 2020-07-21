Gastronomi Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milyonlarca öğrenci için tercih heyecanı başlayacak. YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu.

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2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunacak.

2020 YKS örgün programlarda, devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalırken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda arttı.