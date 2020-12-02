Gastronometro, Türk mutfağı ile uluslararası gastronomi dünyası arasında köprü kuruyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, gastronomi keşif platformu Gastronometro ile Türk mutfağını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Metro Türkiye, 30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

2015 yılında Metro Türkiye bünyesinde bir eğitim, gelişim ve buluşma merkezi olarak tasarlanan ve Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kurulan Gastronometro, 5 yılda Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün ve değerlerinin tüm dünyada hak ettiği yere gelmesi için katkılar sağlıyor. Gastronomi ve konaklama dünyasından Basque Culinary Center, Ecole hoteliere de Lausanne gibi uluslararası marka okullar ile iş birlikleri yapan, Michelin yıldızlı şefleri Türk şeflerle buluşturan Gastronometro; aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte eğitimler ve iş birlikleri de gerçekleştiriyor.



Sektör profesyonellerini, müşterileri, tedarikçileri ve öğrencileri farklı etkinlik ve çalışmalarla bir araya getiren Gastronometro; Horeca sektörünün itibarlı etkinliklerinden Gastromasa, Sirha Fuarı ve Bocuse d’Or yarışmasına destek olmayı da sürdürüyor. Gelecek dönemde gastronomi dünyasını daha da ileriye taşımak için yeni iş birliklerine devam edecek olan Gastronometro, yürüttüğü çalışmalarla uluslararası bir gastronomi merkezine dönüşmeyi hedefliyor.





- "2,4 milyon avro yatırımla kuruldu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Metro Türkiye olarak, 30 yıldır Türk mutfağını ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışmalara güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte Türkiye için en iyi olanı yapmak amacıyla azimle çalışırken Türk mutfağının sahip olduğu engin potansiyelini ortaya çıkarmak için de yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gastronomiyi Türkiye'de ekonomiden turizme kadar pek çok alana katkı sağlayacak en önemli değerlerden biri olarak gördüklerini aktaran Türüng, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla, Gastronometro'yu Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak yaklaşık 2,4 milyon avro yatırım bedeli ile 2015 yılında hayata geçirdik. Kuruluşunun üzerinden geçen beş yıllık sürede Gastronometro; Ar-Ge çalışmalarıyla 2 bin 500'den fazla ürün geliştirirken 17 master şefi bin 500 sektör profesyoneliyle buluşturdu, verdiği eğitimlerle yaklaşık 3 bin 400 kişiye ulaştı. Böylelikle şeflerden öğrencilere, tedarikçilerden restoran ve otel işletmecilerine, lezzet tutkunlarından gastronomi yazarlarına ve araştırmacılara sektörün tüm tarafları için bir buluşma noktası görevini üstlendi. Türk mutfağının ve değerlerinin tüm dünyada hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarımıza şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."





- "Trendleri bizzat belirleyen bir gastronomi aktörü olmayı hedefliyoruz"





Metro Türkiye Gastronometro Direktörü Max Thomae de Gastronometro'nun yüzyıllar öncesinden izler taşıyan Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini açığa çıkaran ve dünya gastronomi trendleriyle gelişimine katkıda bulunan yeni bir anlayışı temsil ettiğini belirterek, "Gastronometro'da her gün yepyeni bir gastronomi serüveni var ve bu serüveni paydaşlarımızla birlikte deneyimlemekten büyük keyif alıyoruz. Gastronomiyi sadece bir yeme-içme sanatı olarak görmüyor, bunun da ötesinde lezzet üzerine düşünen, araştıran ve hepsinden önemlisi hayallerinin peşinden giden lezzet tutkunlarının yön verdiği yeni nesil bir gastronomi anlayışını benimsiyoruz. Bu nedenle gastronomi profesyonellerini anlamak, onların hayallerini paylaşmak ve onlara ilham vermek önceliğimiz. Bu önceliğimizi gerçekleştirmek için ise kendimizi sadece zamanın gastronomi trendlerini takip etmekle sınırlamıyor; bu trendleri bizzat belirleyen bir gastronomi aktörü olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gastronometro platformunda Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapılıyor. Metro Türkiye, kendi markalı ürünlerinde Gastronometro şeflerinin onayı olmadan hiçbir gıda ürününü rafa getirmiyor. 2015 yılından bu yana 2 bin 500'e yakın ürün geliştirilirken profesyonel pastacılık ürünleri için 1,5 yıl süren sortiment çalışmasında 400 temel pastacılık ürünü Metro Chef markası adı altında listelendi.

Ayrıca Gastronometro içerisinde kurulmuş olan Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda Metro Türkiye çalışanlarından oluşan 35 gönüllü ile ürün tadım testleri gerçekleştiriliyor. Burada Metro'nun kendi markalı ürünlerini profesyonel ve ürün uzmanlıkları olan şefler ile birlikte geliştiriliyor, yılda ortalama 70 ürün performans ve mutfak kullanımı açısından testlerden geçiriliyor. Son bir yıldır ise bu ürünlerin tüketici gözüyle duyusal analizleri panelistler ile birlikte yapılıyor.





- Gastronomi dünyasına yeni yetenekler kazandırıyor





Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkılarda bulunan Gastronometro, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına Coğrafi İşaretli Ürünler konusunun eklenmesini sağladı. 10 yılda 650 bin öğrenciye ulaşmak hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin her tarafından gelen 50 eğitmene, Coğrafi İşaretli ürünler üzerine Gastronometro'da teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Metro çalışanları ve sektör profesyonellerine pratik ve teorik içeriklerden oluşan Horeca eğitimleri de veren Gastronometro'da bugüne kadar toplam 240 eğitim programı düzenlendi, bin 920 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde yaklaşık 3 bin 400 kişiye ulaşıldı.

Bunların yanı sıra Horeca sektörü profesyonellerini dünyanın önde gelen şef ve sektör çalışanlarıyla buluşturan Sirha Fuarı'na da katılan Gastronometro bu etkinlik kapsamında yapılan ve şef dünyasının Oscarları olarak nitelendirilen Bocuse d'Or Şefler Yarışması için de şeflere malzeme ve Avrupa elemeleri için hazırlık desteği veriyor. Dünyanın en prestijli mutfak sanatları okullarından Basque Culinary Center'dan ünlü şeflerin katılımıyla Türk şeflere ileri mutfak teknikleri ve yenilikçi tarifler konusunda eğitimler veren Gastronometro, ayrıca uluslararası gastronomi dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Gastromasa'nın sponsorları arasında da yer alıyor.

Gastronometro, son iki yılda Michelin yıldızlı şefler de dahil olmak üzere uluslararası çapta tanınan şefleri de ağırlayarak ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası arasında bir köprü kuruyor. Bu zamana kadar 6'sı Michelin yıldızlı olmak üzere toplamda 17 master şefi, bin 500 sektör profesyoneliyle buluşturan merkez, bu ödüllü şeflerin katılımıyla Metro müşterileri ve iş ortakları için özel atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.