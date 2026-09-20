  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman… Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma! Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı Netanyahu’nun seçim tezgahı açığa çıktı Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0 Bakan Yumaklı: Milletin değerlerinden rahatsız olanların nasıl bir Türkiye istediğini çok iyi biliyoruz! Batman’da otobüste akılalmaz yöntem! Röntgen gerçeği ortaya çıkardı Büyükçekmece'de toprak kayması: Göçük altında kalan vatandaşlar var Alman olsalar fondaşlar göklere çıkarırdı! Berat ve Esra Albayrak gönülleri fethetti Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
Dünya Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar
Dünya

Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

İşgal altındaki Batı Yaka, katil İsrail ordusundan güç alan terörist gaspçıların alçak saldırılarına sahne olmaya devam ediyor! Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonu, gasbedilmiş topraklarda yaşayan terörist İsraillilerin Nablus, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim’de 14 ayrı terör eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Evleri kurşunlayan, vatandaşlara gazla saldıran ve ambulansları hedef alan gözü dönmüş teröristler; El Halil’de ana su hattını keserek 700 Filistinliyi susuz bıraktı, Ramallah’ta ise 300 koyunu çalarak yağmaladı.

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka’da 4 kentte 14 saldırı düzenledi, saldırılarda Filistinlilere ait 300 koyunu çaldı ve bir su hattını kesti.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, saldırılar Nablus, "Ramallah ve El-Bire", El Halil ve Beytüllahim vilayetlerinde gerçekleşti.

Komisyon, saldırıların "Ramallah ve El-Bire" kentinde 6, El Halil’de 3, Nablus’ta 3 ve Beytüllahim’de 2 olmak üzere dağıldığını belirtti.

Ramallah ve El Bire kentindeki saldırıların, El-Muğayyir köyünde Filistinlilerin evlerine ateş açılmasını, vatandaşlara biber gazıyla saldırılmasını ve bir ambulansın zarar görmesini kapsadığı aktarıldı.

İsrailliler, bir Filistinliye saldırdı ve zeytinlerini çaldı. Saldırgan İsrailliler, Deyr Dibvan’daki El-Hayyan bölgesinde Filistinlilere ait yaklaşık 300 koyunu da çaldı.

El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Badiye bölgesinde bulunan Ed-Dakika köyüne su sağlayan ana su hattını kestiği, bunun yaklaşık 700 kişinin susuz kalmasına yol açtığı ve ayrıca bir tarım amaçlı kullanılan bir yapıyı ateşe verdiği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’deki Hallet el-Hıms bölgesinde Filistinli Fazıl el-Haddar’ın ailesine de saldırdı ve aileyi, yıkılan evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırı başka bir yere taşımaya zorladı.

Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Lübnan eş-Şarkıyye beldesinde Filistinlilerin evleri arasında dolaştığı ve En-Nakura köyündeki arazilerden tarım aletleri çaldığı belirtildi.

Beytüllahim’de ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Zatara köyündeki koyun çobanlarını takip ettiğini, hayvanlarını Filistinlilere ait arazilere saldığını ve Vadi Ebu Necim bölgesinde Filistinlilerin evlerinin yakınında toplandığını bildirdi.

Komisyon, söz konusu saldırıların “Filistinlilerin güvenliğini, mülklerini, su kaynaklarını ve geçim kaynaklarını hedef alan işgal araçlarının birbirini tamamlayan bir bütünü çerçevesinde” gerçekleştiğini belirtti.

Bu saldırıların özünde Filistinlilerin varlığını daraltmayı ve onları topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı ifade eden açıklamada, “Bu saldırılar, faillerine toprak üzerinde hak kazandırmayacak ve Filistinliyi topraklarından koparmayı başaramayacak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma “kınamadan etkin koruma ve hesap verebilirlik sağlamaya geçmesi” çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırım savaşından bu yana, işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.

Uluslararası forex şebekesi çökertildi: İsrailli dolandırıcıların isimleri ortaya çıktı
Uluslararası forex şebekesi çökertildi: İsrailli dolandırıcıların isimleri ortaya çıktı

Gündem

Uluslararası forex şebekesi çökertildi: İsrailli dolandırıcıların isimleri ortaya çıktı

ABD’den dikkat çeken "Mekke İttifakı" açıklaması: İsrail’e karşı kurulmadı
ABD’den dikkat çeken “Mekke İttifakı” açıklaması: İsrail’e karşı kurulmadı

Gündem

ABD’den dikkat çeken “Mekke İttifakı” açıklaması: İsrail’e karşı kurulmadı

İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız
İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

Dünya

İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti
İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti

Dünya

İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti

ABD'de İsrail tarihi zorunlu ders oldu!
ABD'de İsrail tarihi zorunlu ders oldu!

Dünya

ABD'de İsrail tarihi zorunlu ders oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23