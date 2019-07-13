0553 313 94 23

Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları için bir süredir görüştüğü Garry Rodrigues ile el sıkıştı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Garry Rodrigues ile yapılan anlaşmayı resmen duyurdu. 2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları için bir süredir görüştüğü Garry Rodrigues ile el sıkıştı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Garry Rodrigues ile yapılan anlaşmayı resmen duyurdu. 2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

Garry Rodrigues kimdir?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da dünyaya geldi. Futbola 2004 senesinde Feyenoord altyapısında başlayan orta saha oyuncusu, 2007 senesinde Real SC altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde Hollandalı ekip ADO Den Haag ile imzaladı. 

Burada forma şansı bulamadan, tecrübe kazanması için FC Dordrecht'a kiralanan Rodrigues, kiralık forma giydiği takımda 20 maça çıktı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı. 

2013 senesinde Bulgaristan'ın önemli kulüplerinden Levski Sofya'ya transfer olan Rodrigues, burada yalnız bir sezon forma giydi ve 36 maça çıktıktan sonra 2013'ün sonunda İspanya ikinci lig ekibi Elche CF'ye transfer oldu. Burada da sadece bir sezon forma giyen Rodrigues, 43 maçta forma şansı buldu.

2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu.  Aslen olan Garry Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti. 2013 senesinden bu yana Yeşil Burun Adaları Milli takımı forması giymekteydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
  1. garry rodrigues fenerbahçe
  2. Fenerbahçe son dakika transfer
  3. garry rodrigues nereli
  4. geri rodriguez hangi takımda
  5. garry rodrigues galatasaray'a ne zaman geldi
  6. garry rodrigues instagram
  7. yeşil burun adaları millî futbol takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’den cami düşmanlığı
    1. HDP’den cami düşmanlığı
    2. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    3. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    4. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    5. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    6. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    7. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    8. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    9. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    10. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    11. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    12. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    13. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    14. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    15. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    16. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    17. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, 15..
    18. Şantaj çetesi tutuklandı
    19. Karısı tutuklandı, kendisi firarda
    20. Kemah MYO müdürlüğünde görev değişimi
    21. Ve 6284 delindi!
    22. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 15..
    23. Garry Rodrigues, resmen Fenerbahçe’de
    24. AFAD’dan keçi kurtarma operasyonu
    25. Berge: “Bu millet 15 Temmuz’da tek..
    26. 4 Temmuz tarihli yazısında vasiyet..
    27. Corendon Havayolları’ndan İZTO’ya..
    28. Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de
    29. Türkiye bu tohumları bekliyor
    30. Fenerbahçe, Al Ittihad takımından..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!