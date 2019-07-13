Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları için bir süredir görüştüğü Garry Rodrigues ile el sıkıştı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Garry Rodrigues ile yapılan anlaşmayı resmen duyurdu. 2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç yaşında? Garry Rodrigues Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da dünyaya geldi. Futbola 2004 senesinde Feyenoord altyapısında başlayan orta saha oyuncusu, 2007 senesinde Real SC altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde Hollandalı ekip ADO Den Haag ile imzaladı.

Burada forma şansı bulamadan, tecrübe kazanması için FC Dordrecht'a kiralanan Rodrigues, kiralık forma giydiği takımda 20 maça çıktı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

2013 senesinde Bulgaristan'ın önemli kulüplerinden Levski Sofya'ya transfer olan Rodrigues, burada yalnız bir sezon forma giydi ve 36 maça çıktıktan sonra 2013'ün sonunda İspanya ikinci lig ekibi Elche CF'ye transfer oldu. Burada da sadece bir sezon forma giyen Rodrigues, 43 maçta forma şansı buldu.

2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Aslen olan Garry Rodrigues, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti. 2013 senesinden bu yana Yeşil Burun Adaları Milli takımı forması giymekteydi.