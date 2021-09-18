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Spor Garry Rodrigues geri döndü
Spor

Garry Rodrigues geri döndü

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 12:29:00 -
Garry Rodrigues geri döndü

Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.

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