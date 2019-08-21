0553 313 94 23

Garnizon Komutanı Şahin Akhisarspor’a başarılar diledi

Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Garnizon Komutanı Şahin Akhisarspor’a başarılar diledi

Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.Lig’de mücadele veren Akhisarspor’u ziyaret ederek ligde başarılar diledi.


Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.Lig’de mücadele veren Akhisarspor’u ziyaret etti. Heyet ilk olarak Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu ekibini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Adanaspor maçında iyi oyun sergileyerek galibiyet ile lige başlayan Akhisarspor oyuncularını tebrik eden Albay Şahin, Akhisarsporlu oyuncu Aykut Çeviker’e baklava ikramında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ustalar Altınköy’de buluşuyor
    1. Ustalar Altınköy’de buluşuyor
    2. (özel) Yer altındaki tarihe ’ince..
    3. ABD'nin çağrısına onay! Savaş gemisi..
    4. İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk..
    5. Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen..
    6. Antalya’da araç yangınında iki..
    7. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    8. Terasta çıkan yangın korkuttu
    9. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    10. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    11. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    12. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    13. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    14. Denizli’de kan donduran olay
    15. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    16. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    17. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    18. ’Sarı altın’a buruk hasat
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Kelebeklerin ölüm dansı festivale..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!