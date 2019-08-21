Garnizon Komutanı Şahin Akhisarspor’a başarılar diledi Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.

Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.Lig’de mücadele veren Akhisarspor’u ziyaret ederek ligde başarılar diledi.

Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve beraberindeki komutanlar, TFF 1.Lig’de mücadele veren Akhisarspor’u ziyaret etti. Heyet ilk olarak Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu ekibini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Adanaspor maçında iyi oyun sergileyerek galibiyet ile lige başlayan Akhisarspor oyuncularını tebrik eden Albay Şahin, Akhisarsporlu oyuncu Aykut Çeviker’e baklava ikramında bulundu.

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