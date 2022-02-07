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Spor Garip ama gerçek! 36 gün sonra görevi bıraktı...
Spor

Garip ama gerçek! 36 gün sonra görevi bıraktı...

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra 2 Ocak tarihinde Tuzlaspor'a imza atan teknik direktör Hakan Kutlu takımdan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:44:00 -
Garip ama gerçek! 36 gün sonra görevi bıraktı...

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra 2 Ocak tarihinde Tuzlaspor'a imza atan teknik direktör Hakan Kutlu takımdan ayrıldı.

2 Ocak'ta Tuzlaspor'la sözleşme imzalayan Hakan Kutlu'nun İstanbul ekibindeki macerası sadece 36 gün sürdü. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Hakan Kutlu'nun Tuzlaspor ile yolları ayrıldı.

Son olarak TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde Balıkesirspor ile karşılaşan Tuzlaspor, mücadeleyi 2-0 kaybetmiş ve bu sezonki 8. yenilgisini almıştı. İstanbul temsilcisi Tuzlaspor, 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

HAKAN KUTLU'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Hakan Kutlu sırasıyla Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep BB, Kayserispor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Kasımpaşa'da görev aldı.

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