0553 313 94 23

Gargara orucu bozar mı?

İslam coğrafyası 2019 Ramazan ayına yine kan ve göz yaşıyla girdi. Her Ramazan öncesi terör devleti İsrail’in Gazze’yi bombalaması bu Ramazanda da gerçekleştirildi. Yıllardır Suriye’de bitmeyen iç savaş, Yemen’de patlak veren mezhep savaşları yüzünden binlerce kişinin açlığa ve ölüme mahkum edilmesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan Çin zulmü, Mısır’da, Cezayir’de, Tunus ve Libya’da yaşanan gözyaşları… Bir Ramazana daha buruk giren Müslümanlar Ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta gargara orucu bozar mı? Gargara yapmak orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız yarası için gargara yapmak orucu etkiler mi?

07 Mayıs 2019 Salı 10:00
Gargara orucu bozar mı?

İslam coğrafyası 2019 Ramazan ayına yine kan ve göz yaşıyla girdi. Her Ramazan öncesi terör devleti İsrail’in Gazze’yi bombalaması bu Ramazanda da gerçekleştirildi. Yıllardır Suriye’de bitmeyen iç savaş, Yemen’de cereyan eden mezhep savaşları yüzünden binlerce kişinin açlığa ve ölüme mahkum edilmesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan Çin zulmü, Mısır’da, Cezayir’de, Tunus ve Libya’da yaşanan gözyaşları… Bir Ramazana daha buruk giren Müslümanlar Ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta gargara orucu bozar mı? Gargara yapmak orucu bozar mı? Oruçlu iken ağız yarası için gargara yapmak orucu etkiler mi?

Ramazanda oruç tutan vatandaşlar orucun adap ve erkanına dikkat ederek oruç tutmanın gayreti içerisinde. Vatandaşların özellikle en çok merak edip sorduğu Endoskopi, Kolonoskopi Yaptırmak orucu bozar mı, krem ve merhem sürmek orucu bozar mı, anjiyo yaptırmak orucu bozar mı, biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Mazeretsiz oruç tutmamanın cezası nedir? Hamile olanlar oruç tutar mı? Hasta olanlar oruç tutar mı? Çocuk emziren kadın oruç tutar mı? Açlığa  ve susuzluğa dayanamayan oruç tutar mı? Çok ağır işlerde çalışıyorum oruç tutmasam ne olur? Geçici olarak ağlını kaybetmek orucu bozar mı? Orucun fidyesi nedir, ne kadardır? Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası nedir? Oruç tutamayan ne yapmalı? Başlanıp bozulan orucun kazası nasıl yapılır? Kefaret orucu kaç gün tutulur Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? gibi soruların cevabı her oruç tutan vatandaşların için önem arz etmekte. İşte astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozar mı? Sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Oruçlu iken

Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

ağız yarası için gargara yapmak orucu etkiler mi?

Oruçlu iken gargara yapmak yutmamak kaydıyla caizdir. Nasıl ki abdest alırken ağza su vermek ve çalkalamak orucu bozmuyorsa ilaçla gargara yapmak da bozmaz. Fakat ilacın boğazdan aşağı kaçmaması için dikkatli olmak gerekir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 10:00
  1. gargara orucu bozar mı diyanet
  2. İlaçla Gargara Yapmak Orucu Bozar Mı
  3. diş fırçalamak orucu bozar mı
  4. Gargara orucu bozar mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne eksi rezervle başladı
    1. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    2. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376..
    3. Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı
    4. Çöp yığınları ortadan kaldırıldı
    5. "Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu..
    6. Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar
    7. Gargara orucu bozar mı?
    8. Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu
    9. Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı
    10. Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı..
    11. Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin..
    12. İlk iftar sarayda
    13. Şehir merkezinde zabıta iş birliği
    14. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    15. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin..
    16. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı..
    17. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    18. 58 yaşında bisikletle Türkiye’yi..
    19. Başkan Pekmezci’den yatırımlara..
    20. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok..
    21. New York Metropolitan Operası’nda..
    22. Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı
    23. Yeşilova İçme Su Birliğinde Başkan..
    24. Kırsala hizmet için Muhtarlık..
    25. Aydın’da şehit yakınlarına devlet..
    26. Astımlı hastaların kullandığı sprey..
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri..
    28. Dedesinin tarifi ile seri üretime..
    29. TSK'den sınır ötesine hava harekatı
    30. (Özel) Taksisinin camına yazdırdığı..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!