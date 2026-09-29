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On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

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On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı.

#1
Foto - On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

AJet’in sefer yaptığı seçili dış hat rotaları arasındaki İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşlarına ait biletler, 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#2
Foto - On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

AMSTERDAM’DAN DUBAİ’YE BAĞLANTILI UÇUŞ 39 EURO: AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bağlantılı uçuşlarda geçerli kampanyasıyla dünyayı birbirine bağlıyor. Kampanya ile Amsterdam’dan Dubai’ye, Berlin’den Tiflis’e, Paris’ten Beyrut’a seçili dış hat rotalarında Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Esenboğa Havalimanı bağlantılı seferlerdeki tek yön Basic biletlerin fiyatları, 39 euro artı vergilerden başlıyor.

#3
Foto - On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

İndirimli biletler 29 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 1 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Kampanya biletleri 17 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Yurt dışı çıkışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

#4
Foto - On binlerce bilette indirim: Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda kampanya

100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA: Kampanya ile 100 bin indirimli koltuk satışa sunulacak. İndirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

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