Gareth Bale Real Madrid'den ayrılıyor mu? Gareth Bale kimdir, hangi takımda?

Real Madrid'e 2013 yılında 101 milyon Euro gibi rekor bonservis bedeliyle transfer olan Gareth Bale, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklrı PSG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Gareth Bale'in sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ancelotti; "Bale'in buradaki kontratını iyi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Mükemmel bir motivasyona sahip olmayabilir ama saygıı hak ediyor. O çok iyi bir profesyonel. Bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadı. Bizimle birçok şey başardı. Buradaki kontratını iyi tamamlaması gerekiyor." dedi.

Gareth Bale Real Madrid’de kaç gol attı?

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, Real Madrid formasıyla toplam 255 maça çıktı. Çeşitli sakatlıklar sebebiyle formasından zaman zaman uzak kalan 32 yaşındaki yıldız futbolcu 106 gol atıp 67 asist yaptı.

Gareth Bale kimdir?

Gareth Frank Bale 16 Temmuz 1989 tarihinde Cardiff'de doğdu. Sağ kanat mevkisinde oynayan Galli millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. 16 yaş 275 günlükken, 17 Nisan 2006'da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu (Theo Walcott'tan sonra) oldu. Southampton'ın Millwall'ı 2-0 yendiği o karşılamanın tamamında oynadı. 6 Ağustos 2006'da Bale ilk golünü durumu 1-1'e getiren bir frikik golüyle Derby County'e karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı.

Gareth Bale hangi takımlarda oynadı?

2006-07 sezonunun ikinci maçında diğer bir frikik golünü St.Mary Stadı'nda Coventry City takımına karşı attı. Bale'in "frikik uzmanlığı" ünü West Bromwich Albion'a attığı golle daha da arttı. 16 Aralık 2006 itibarıyla Bale Sunderland, Hull ve Norwich City'ye attığı birer golle gol sayısını beşe çıkardı.

Aralık 2006 da Carwyn James Ödülü olarak bilinen BBC11 Galler Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazandı. Daha sonra Tottenham'a transfer oldu. Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmiştir. 6 sene boyunca Tottenham Hotspur'da forma giydi. Sol kanat dışında, sağ kanat ve forvet arkası mevkiinde de oynadı. Üstün başarısı ile herkesin dikkatini çeken Bale, 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun en pahalı futbolcu olma unvanını elinden aldı. Transferi hem Tottenham hem de Real Madrid kulüplerinin resmi sitesinden duyuruldu.

1 Eylül 2013 tarihinde Bale, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yaptığı ilk açıklamada: Benim için Real Madrid'de oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti. sözlerini kullandı. 14 Eylül 2013 tarihinde, Villareal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti. Fakat maç 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2013 tarihinde, Galatasaray ile karşılaşan Real Madrid'de oyuna ikinci yarı Isco'nun yerine girerek Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Liginde forma giymiş oldu. 5 Kasım 2013 tarihinde, Juventus ile karşılaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur.19 Eylül 2020 tarihinde Bale, kiralık olarak Tottenham Hotspur'a geri dönmüştür