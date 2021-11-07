Garenta ve ikinciyeni.com’da üst düzey atama
Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta ve ikinci el otomobil sektörünün kılavuz markası ikinciyeni.com’un yeni Genel Müdürü 1 Kasım 2021 itibarıyla Şafak Savcı oldu.
2004 yılında satış uzmanı olarak başladığı kariyerine, 2005 yılında strateji uzmanı olarak devam etti. 2009-2016 yılları arasında Filo Satış Müdürü olarak kariyerine devam eden Savcı, Ağustos 2016’da Çelik Motor ailesine katıldı. Savcı, Çelik Motor bünyesinde sırasıyla Satış Direktörlüğü ve Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında birçok başarıya imza attı.