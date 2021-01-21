Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu? İnfaz koruma maaşları 2021

Adalet personeli infaz koruma memuru (gardiyan) 2021 yılı maaş artışları memur maaş zammıyla birlikte olmaktadır. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla daha önceden belirlenen memur maaş zammıyla birlikte 2021 yılı infaz koruma memuru maaşları da belli oldu.

Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu?

İnfaz koruma memurlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapıldı. 2020 yılının son aylarında vergi dilimine giren ve aylıkları 4 bin 233 liraya kadar gerileyen gardiyanlara, 2021 yılı zamları tam zamanında yetişti. Yapılan zammın ardından gardiyanların 2021 maaşı 4 bin 657 liraya yükseldi.

Gardiyanların görevi nedir?

Gardiyanlar (İnfaz Koruma Memuru) ceza infaz kurumlarında (hapishane) iç güvenliği sağlayan bir nevi kolluk kuvvetleridir. Mahpus kişilerle yakın temas halinde olan ceza infaz memurları hem sahada hem de büroda görev yapmaktadırlar.