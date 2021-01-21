  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu? İnfaz koruma maaşları 2021
Eğitim

Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu? İnfaz koruma maaşları 2021

2021 Ocak İnfaz Koruma Memuru zammı kaç TL? İnfaz Koruma Memuru yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? Peki, Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu? İnfaz koruma maaşları 2021...

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:02:00 -
Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu? İnfaz koruma maaşları 2021

Adalet personeli infaz koruma memuru (gardiyan) 2021 yılı maaş artışları memur maaş zammıyla birlikte olmaktadır. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla daha önceden belirlenen memur maaş zammıyla birlikte 2021 yılı infaz koruma memuru maaşları da belli oldu.

Gardiyan maaşları 2021 ne kadar oldu?

İnfaz koruma memurlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapıldı. 2020 yılının son aylarında vergi dilimine giren ve aylıkları 4 bin 233 liraya kadar gerileyen gardiyanlara, 2021 yılı zamları tam zamanında yetişti. Yapılan zammın ardından gardiyanların 2021 maaşı 4 bin 657 liraya yükseldi.

Gardiyanların görevi nedir?

Gardiyanlar (İnfaz Koruma Memuru) ceza infaz kurumlarında (hapishane) iç güvenliği sağlayan bir nevi kolluk kuvvetleridir. Mahpus kişilerle yakın temas halinde olan ceza infaz memurları hem sahada hem de büroda görev yapmaktadırlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın
Dünya

Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.
Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiçbir bölge, mezhep, kültür farkı..
Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1
Dünya

Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay