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Dünya Gara'ya giden HDP'li vekil kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Dünya

Gara'ya giden HDP'li vekil kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gara'ya giden HDP'li kadın bir vekil" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:40:00 -
Gara'ya giden HDP'li vekil kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gara'ya giden HDP'li kadın bir vekil" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi.

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