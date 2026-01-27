Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile 25 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasını 5 yıl daha uzattı

Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile 2001 yılından bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasını 5 yıl süreyle uzattı. Anlaşma, 27 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu. Toplantıda, iş birliğinin yeni dönem vizyonu ve Türk basketboluna sağladığı katkılar paylaşıldı.

Garanti BBVA’nın 5 yıl daha Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceği iş birliği, A Milli Erkek Basketbol Takımı “12 Dev Adam”, A Milli Kadın Basketbol Takımı “Potanın Perileri”, altyapı milli takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nı kapsıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu imza töreninde şu açıklamada bulundu: “Garanti BBVA ile yol arkadaşlığımız 2001 yılında başladı ve bugün tam çeyrek asırlık bir geçmişe ulaştı. Bu süre, Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyor. Bu sadece bir sponsorluk değil; Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır.

Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca A Milli Takımlarımıza değil; altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan bir paydaş oldu. Bu iş birliğinin Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bugün çok net görüyoruz. Türk basketbolu bugün daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yapı inşa ediyor. Bu gelişimin arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri var. Garanti BBVA bu vizyonun en önemli stratejik ortaklarından biri.

Başta Garanti BBVA Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Akten olmak üzere, bu 25 yıllık yolculukta emeği geçen tüm Garanti BBVA ailesine, Türk basketboluna verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bugün attığımız imzalar bizim için 25 yıldır aralıksız devam eden çok güçlü bir yol arkadaşlığının devamı anlamına geliyor. Türkiye’de sporun en uzun soluklu ve istikrarlı iş birliklerinden birini sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu desteği bir sponsorluk faaliyeti olmanın ötesinde, topluma değer katan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Sporu, gençleri güçlendiren, toplumları bir araya getiren ve ortak bir aidiyet duygusu yaratan çok güçlü bir alan olarak ele alıyoruz. Basketbolun takım ruhu, disiplin, inanç ve özgüven gibi değerleri, bizim ‘Birlikte Yaparız’ yaklaşımımızla birebir örtüşüyor. Bu nedenle basketbolla kurduğumuz bağ tesadüfi olarak gerçekleşmedi, çok doğal, çok içten ve kalıcı. 2001 yılında başlattığımız bu yolculukta oluşturup Türkiye Basketbolu’na armağan ettiğimiz ‘12 Dev Adam’ ve ‘Potanın Perileri’ markaları o günden sonra bir inancın, özgüvenin ve ortak bir duruşun simgesi haline geldi. Millilerimize verdiğimiz bu gönülden destekle başlayıp, 25 yıldır Federasyonumuzla omuz omuza sürdürdüğümüz bu iş birliği, milli takımlardan altyapıya, basketbol okullarından on binlerce çocuğa uzanan bütüncül bir ekosistemi kapsıyor. Bugün attığımız imzaları, bir sözleşmenin ötesinde, ortak bir vizyonun, güvenin ve Türk basketbolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir yansıması olarak görüyoruz. Tüm takımlarımızın yanında olmaya, aynı heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm basketbol milli takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz.”

Garanti BBVA, yeni dönemde de Türkiye’nin basketbol hikâyesine ortak olmaya, çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği ve güçlü rol modeller yaratmaya, Türk basketbolunun dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edecek.