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Ekonomi

Garanti BBVA, Swift GPI Ön Doğrulama hizmetini dünyada gerçekleştiren ilk banka oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:10:32 -
Garanti BBVA, Swift GPI Ön Doğrulama hizmetini dünyada gerçekleştiren ilk banka oldu

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, SWIFT'in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği ve kontrollü ortamda pilot çalışmaları devam eden Swift GPI Ön Doğrulama (Pre-Validation) adlı yeni hizmetine dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, yeni hizmet sayesinde transferi yapan bankaların, transfer işleminin hemen öncesinde nihai alıcıya ait hesap bilgilerini SWIFT üzerinden doğrulamaları sağlanıyor ve böylece olası hatalı işlemlerin önüne geçilerek zaman ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Banka, daha önce de SWIFT tarafından 2017 yılında başlatılan global ölçekli Global Payment Innovation'a (GPI) Türkiye’den katılan ilk banka olmuş, yurt içi ve yurt dışındaki bankalara SWIFT aracılığıyla yapılan transfer işlemlerinin Garanti BBVA Internet Şubesi'nden takip edilebilmesini sağlamaya başlamıştı. Giden Swift Takip Servisi (Outbound-Tracking) ile kullanıcılar, talimat verildiği andan itibaren transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcıya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detayları kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Ayrıca, bildirim özelliğiyle işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme alabiliyor.

Garanti BBVA, Giden Swift Takip Servisi'ne ek olarak gelecek aylarda Gelen Swift Takip (Inbound Tracking) Servisi'ni de devreye alarak müşterilerine, hesaplarına gelecek para transferlerini gönderici bankadan çıktığı andan itibaren izleme imkanı sunacak. Garanti BBVA müşterileri, nakit akış yönetimine önemli katkı sağlayacak bu hizmete Internet Şubesi veya API (uygulama programlama arayüzü) üzerinden ulaşabilecek.

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