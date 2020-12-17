GAP'da tarımsal kuraklık riski bulunmuyor

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, GAP bölgesinde şu an için tarımsal kuraklık riskinin bulunmadığını bildirdi.

Çullu, AA muhabirine, geçen yıl yağış konusunda bölgenin bereketli bir sezon geçirdiğini, bu yıl ise kasım ve aralık ayındaki yağışların ekim yapan tahıl üreticilerini sevindirdiğini kaydetti.

Bazı bölgelerde ortalama yağışlara göre miktarın azaldığını, bu nedenle su rezervlerinde önemli oranda azalmalar meydana geldiğini aktaran Çullu, Meteoroloji Genel Müdürlüğün kuraklık risk haritalarına göre ülkenin önemli bir bölümünde meteorolojik kuraklık riski olduğunu ancak esas tehlikenin su rezervlerinde görüldüğünü ifade etti.

Çullu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haritalarına göre ülkenin birçok bölgesinde kuraklık riski görünürken, kışlık tahıl ekimlerini kasım ayında yapan GAP çiftçisi için şimdilik bir sorun görünmüyor. GAP alanında kasım ayı içerisinde 2 kez yağan yağmur tahıl ekimi için yeterli olurken, aralık ortasındaki son yağışlar tarımsal kuraklık riskini önlemiştir. GAP alanında aralık ayından nisana kadar yağacak düzenli yağışlar, özellikle sulama imkanı bulunmayan kırsal alanlardaki çiftçilerimiz için çok önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.