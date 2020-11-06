  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31 yaşında
Ekonomi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31 yaşında

Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz: - "Ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtılmasına öncülük etmekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:05:52 -
GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31 yaşında

ŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtılmasına da öncülük ettiklerini söyledi.

Açıkgöz, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin 31. kuruluş yıl dönümü nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GAP Bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidererek özellikle kırsaldaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Açıkgöz, idarelerinin Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma kurumu olduğuna dikkati çekti.

İdarenin, kuruluşundan bu yana insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Açıkgöz, "İhtiyaç duyulan her alanda, bölgede ve ulusalda model olabilecek yenilikçi nitelikte projeler yürütmeye, yerelde kurumsal kapasiteyi geliştirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtılmasına öncülük etmekteyiz." dedi.

Açıkgöz, bugüne kadar başta kamu yatırım bütçesi olmak üzere ulusal ve uluslar arası fonlardan sağlanan kaynaklarla tarımdan kırsal kalkınmaya, sanayiden turizme, yenilenebilir enerjiden organik tarıma, sosyal altyapının güçlendirilmesine kadar bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik yüzlerce ana projenin gerçekleşmesinin sağlandığını, markalar oluşturulduğunu kaydetti.

Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte örnek projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yapan Açıkgöz, "Bu yöndeki yenilikçi ve nitelikli çalışmalarına devam eden idaremiz üstlendiği misyonla, sürdürülebilir ve adil kalkınma anlayışıyla, entegre bakış açısıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılan bölgesel kalkınma programları için her dönemde ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme
Aktüel

Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme

Bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışanla bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay