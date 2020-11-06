GAP Bölge Kalkınma İdaresi 31 yaşında

ŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtılmasına da öncülük ettiklerini söyledi.

Açıkgöz, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin 31. kuruluş yıl dönümü nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

GAP Bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidererek özellikle kırsaldaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Açıkgöz, idarelerinin Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma kurumu olduğuna dikkati çekti.

İdarenin, kuruluşundan bu yana insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Açıkgöz, "İhtiyaç duyulan her alanda, bölgede ve ulusalda model olabilecek yenilikçi nitelikte projeler yürütmeye, yerelde kurumsal kapasiteyi geliştirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde GAP'ın tanıtılmasına öncülük etmekteyiz." dedi.

Açıkgöz, bugüne kadar başta kamu yatırım bütçesi olmak üzere ulusal ve uluslar arası fonlardan sağlanan kaynaklarla tarımdan kırsal kalkınmaya, sanayiden turizme, yenilenebilir enerjiden organik tarıma, sosyal altyapının güçlendirilmesine kadar bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik yüzlerce ana projenin gerçekleşmesinin sağlandığını, markalar oluşturulduğunu kaydetti.

Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte örnek projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yapan Açıkgöz, "Bu yöndeki yenilikçi ve nitelikli çalışmalarına devam eden idaremiz üstlendiği misyonla, sürdürülebilir ve adil kalkınma anlayışıyla, entegre bakış açısıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılan bölgesel kalkınma programları için her dönemde ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.